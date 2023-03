Florida: Diese weltberühmte Statue kostete US-Schuldirektorin den Job

1 / 6 Er kündigte der Schuldirektorin, weil diese den Kindern Pornografie gezeigt haben soll: Barney Bishop III ist Vorstandsvorsitzender der «Tallahassee Classical School». tlhclassical.org Auslöser war er hier: David, wie er sich auf den Kampf gegen Goliath vorbereitet, in Szene gesetzt von Michelangelo. AFP Im Unterricht zeigte die Lehrerin ihren Schülerinnen und Schülern ein Bild der weltbekannten Statue. IMAGO/Fotoarena

Darum gehts Die David-Statue von Michelangelo gilt als Meisterstück der Bildhauerei.

Weil eine Schuldirektorin in den USA den Schülern ein Bild der Statue zeigte, wurde ihr gekündet.

Nun fordert eine Petition den Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden der Schule – auch international ist das Gespött gross.

Kunst oder Pornografie, um diese Frage dreht sich aktuell eine Debatte in den USA. Im Zentrum steht die weltberühmte David-Statue von Michelangelo. Laut Medienberichten soll eine Schuldirektorin in Florida ihren Job verloren haben, nachdem sie ihrer Klasse im Unterricht ein Bild der nackten Statue gezeigt hat.

Kollege startet Petition und wird mundtot gemacht

Demnach hätten sich Eltern über den Inhalt des Unterrichts beschwert, ein Elternteil soll das Bild von Michelangelos David als «pornografisch» bezeichnet haben. Das übliche Protokoll der Schule bestehe darin, den Eltern einen Brief zu schicken, bevor den Schülern solche klassischen Kunstwerke gezeigt werden, sagte die ehemalige Direktorin der «Huffington Post». Aufgrund «einer Reihe von Missverständnissen» sei der Brief nicht an die Eltern der Sechstklässler gegangen, woraufhin sich einige beschwert hätten.

«Die Elternrechte stehen an erster Stelle, und das bedeutet, dass die Interessen aller Eltern geschützt werden müssen, egal, ob es sich um einen, zehn, 20 oder 50 Elternteile handelt», sagte der Vorsitzende des Schulausschusses, Barney Bishop, der regionalen Zeitung «Tallahassee Democrat». In einer Petition forderte eine weitere Lehrperson der Schule, Bishops Rolle als Vorstandsvorsitzender infrage zu stellen. Daraufhin wurden dem Lehrer disziplinarische Massnahmen und möglicherweise ebenfalls eine Kündigung angedroht, falls er die Petition an andere Lehrkräfte weiterleiten sollte.

«Kunst mit Pornos zu verwechseln, ist lächerlich»

Die Berichte haben nun auch in Florenz, wo die monumentale Statue aus der Zeit der Renaissance in der Galleria dell’Accademia steht, für Aufsehen gesorgt. Sogar der Bürgermeister der mittelitalienischen Stadt meldete sich via Twitter zu Wort. «Kunst mit Pornografie zu verwechseln, ist einfach lächerlich», twitterte Dario Nardella. Er werde die ehemalige Direktorin nach Florenz einladen, «um ihr im Namen der Stadt ihre Anerkennung auszusprechen. Kunst ist Zivilisation und wer sie lehrt, verdient Respekt.»

Online scheint das steinerne Glied von David zu einem Symbol für Meinungsfreiheit geworden zu sein. So haben Eltern und Unterstützer der Schuldirektorin ihre Facebook-Profilbilder aus Protest gegen die Schulleitung und Bishop zu einem Bild der filigran ausgearbeiteten Statue geändert.

Die Direktorin der Galleria dell’Accademia, Cecilie Hollberg, zeigte sich indes empört und erstaunt. «Das ist absurd. Nacktheit ist nicht dasselbe wie Pornografie», zitiert sie die italienische Tageszeitung «La Repubblica». Die David-Statue sei das Symbol der Renaissance, das den Menschen in all seiner Makellosigkeit, wie er von Gott erschaffen wurde, in den Mittelpunkt stellt. Der David sei zudem eine religiöse Figur. «Um eine Assoziation mit Pornografie herzustellen, muss man eine verzerrte Vorstellungskraft haben.»

David-Statue ist eine der bekanntesten der Welt

Das Museum in Florenz gehört – vor allem wegen der bekannten David-Skulptur – zu den meistbesuchten Museen in Italien. Die Marmorstatue entstand zwischen 1501 und 1504. Im 16. Jahrhundert schmückte sie zunächst den Eingang des florentinischen Palazzo Vecchio – seit 1873 wird sie in dem Museum aufbewahrt. Michelangelos Skulptur zeigt den biblischen David in dem Moment, in dem er mit der Steinschleuder den Kampf gegen den Riesen Goliath aufnehmen will.

