Fussbilder bringen der Rheintalerin mehrere hundert Franken ein 

Für ganze 150 Franken hat sie ihre Socken einem Interessenten in einem Couvert per Post verschickt.

Dabei fotografiert sie ihre Füsse in Socken, Schuhen oder barfuss.

Sie hat auch schon ihre getragenen Socken für 150 Franken in einem Couvert per Post verschickt.

Onlyfans ist berühmt dafür, dass sich Nutzerinnen und Nutzer, vor allem Personen des öffentlichen Lebens, freizügig zeigen und damit Geld verdienen. So zeigte ein Ranking der erfolgreichsten Onlyfans-Stars, dass eine 19-Jährige, bekannt unter dem Künstlernamen Bhad Babie, allein in diesem Jahr 25 Millionen US-Dollar verdient hat.

Die Bilder lassen sich jedoch nicht nur auf Webseiten wie Onlyfans, sondern auch privat verkaufen. Das zeigt eine 21-jährige Rheintalerin, die regelmässig ihre Fussbilder verkauft. «Für Onlyfans fühle ich mich nicht bereit. Der Aufwand wäre viel grösser und die Anonymität verloren», sagt die Rheintalerin. Sie kenne zwar persönlich niemanden, der dasselbe mache, aber dennoch: «Es ist ein grosses Thema und man hört oft davon, dass vor allem Männer Geld für Fussbilder anbieten», so die 21-Jährige.

Social Media verharmlost Freizügigkeit

Momentan ist es für die 21-Jährige zwar nur ein Nebenverdienst , aber das könnte sich in Zukunft ändern. «Wenn ich damit mehr verdienen würde als mit meinem Job, dann würde ich das definitiv zu meinem Hauptberuf machen», so die Rheintalerin. Als einige Leute aus ihrem Umfeld davon gehört haben, mussten sie lachen. «Das Lachen ist ihnen aber schnell vergangen, als ich erzählt habe, dass ich mit einem Bild 50 Franken verdiene», sagt sie.

Anfangs sei es etwas merkwürdig gewesen und habe sich nicht ganz richtig angefühlt. «Ich dachte mir manchmal: Krass, was mache ich eigentlich?», so die Rheintalerin. Ausserdem habe sie am Anfang den Käufern nicht ganz getraut und habe Angst gehabt, dass diese die Bilder gegen sie verwenden könnten. «Mit der Zeit wurde es aber immer vertrauter und einfacher. Die Bilder, die man auf Social Media sieht, verharmlosen die Freizügigkeit extrem, deswegen habe ich auch angefangen, teilweise mehr als nur meine Füsse zu zeigen», sagt sie weiter.