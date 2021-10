Prinzessin Mako : Für ihre Jugendliebe verzichtet japanische Prinzessin auf Adelstitel

Japans Prinzessin Mako heiratete am Dienstag den bürgerlichen Kei Komuro. Durch die Hochzeit mit einem Bürgerlichen verliert Mako ihren Adelstitel und muss den Hof verlassen.

Die beiden gaben an einer Pressekonferenz ihre Vermählung bekannt.

…Kei Komuroto. Die Hochzeit wird in Japan sehr kritisch gesehen.

Japans Prinzessin Mako heiratete am Dienstag ihre Jugendliebe und den bürgerlichen…

In Japan wird die Hochzeit der beiden sehr kritisch gesehen. Die Bevölkerung ging sogar auf die Strasse um zu protestieren.

Fernsehaufnahmen am Morgen hatten gezeigt, wie das Paar die kaiserliche Residenz im Tokioter Stadtteil Akasaka verliess. Die Prinzessin, die einen kleinen Strauss blassrosa Blumen in der Hand hielt und ein hochgeschlossenes, pastellgrünes Kleid trug, verabschiedete sich von ihrer Familie, verbeugte sich vor ihren Eltern und der Presse und umarmte ihre Schwester.

Hochzeit wurde 2018 wegen Skandal verschoben

Die 30-Jährige und ihre gleichaltrige Jugendliebe sind seit 2017 verlobt und wollten sich schon 2018 das Ja-Wort geben. Die Hochzeitspläne wurden dann aber durch einen Skandal um finanzielle Probleme in Komuros Familie verzögert. Komuros Mutter soll sich bei einem ehemaligen Verlobten Geld für das Studium ihres Sohnes in den USA geliehen und nicht zurückgezahlt haben.

In Japan unterliegt die kaiserliche Familie einer strengen Etikette und die Vorwürfe sorgten für einen Skandal. Komuro ging 2018 zurück in die USA und kehrte erst Anfang Oktober nach Japan zurück. Nach der Hochzeit planen beide ein Leben gemeinsam in den USA.