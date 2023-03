Erfundene Vergewaltigung: Für ihre Lügen kommt Eleanor (22) nun 8 Jahre hinter Gittern 

Nach dem Facebook-Post der 22-Jährigen – der über 100’000 Mal geteilt wurde – war die Polizei bei den Ermittlungen auf Widersprüche gestossen. So hatte sie angegeben, dass einer der Männer sie zur Prostitution in einem Bordell in Amsterdam gezwungen habe. Zum angeblichen Tatzeitpunkt hielt sich der Mann jedoch in einem Baumarkt in Barrow auf, um Einkäufe zu erledigen.