Für immer gratis Burger: So sucht «Sando» nach einem Zürcher Lokal

«Gratis Burger für den Rest des Lebens» – das verspricht ein Genfer Restaurant seinen Followerinnen und Followern auf Tiktok. Das Restaurant «Sando» hat seine japanisch inspirierten Burger von August bis Oktober dieses Jahres am Zürcher Hauptbahnhof in einem Pop-up vorgestellt. Weil das Geschäft gut lief und zahlreiche Personen den Wegzug der Burger-Bude bedauern, will «Sando» nun in Zürich Fuss fassen.