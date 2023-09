Zu faul zum Kochen? Diese 3 Food-Boxen schaffen Abhilfe

Nach einem Bürotag liegt bei dir Kochen einfach nicht mehr drin? Und auch am Wochenende nervt es dich, den Kochlöffel zu schwingen? Hand aufs Herz: Kochen macht nicht immer Freude und das ist völlig okay.

Wie oft in der Woche kochst du selbst?

Wer viel zu tun hat, muss irgendwo Zeit einsparen. Wenn sich die Wäsche stapelt und der Kühlschrank leer ist, ist es schlicht unglaublich praktisch, wenn abgepackt Essen zu dir nach Hause kommt. Diese drei Schweizer Brands passen in deinen Alltag.

Allcook Kitchen

Was es besonders macht: Kein Kochen, nur Aufwärmen und trotzdem Restaurant-Niveau.

Wer wirklich kaum etwas in der Küche tun möchte, bestellt bei Allcook Kitchen . Denn hier wird dir Essen geliefert, das von Profis vorgekocht wird. Die Mahlzeiten sind auf Restaurant-Niveau, du kommst also zu kulinarischem Hochgenuss, musst aber kaum etwas tun. Du musst die Gerichte nur daheim erwärmen und ganz kurz selbst Chefkoch spielen, um sie hübsch anzurichten.

Powermeals

Was es besonders macht: Frische Fertiggerichte mit Fokus auf deine Ernährungsziele.

Du liebst Sport und gehst nach der Arbeit einfach lieber ins Gym, statt dich an den Herd zu stellen? Dann hilft dir vielleicht eine Bestellung bei Powermeals dabei, deine Fitnessziele mit deinen Essgewohnheiten zu vereinen. Wie aktiv ist dein Lebensstil, was sind deine Ernährungsziele? All das wirst du bei der Bestellung gefragt und darauf wird dein Fertig-Menü angepasst. Zuhause musst es dann nur noch warm machen.