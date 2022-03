«Mit Arsenal darüber gesprochen» – Für jedes 2. Foul Gelb – England-Schiris haben Xhaka auf dem Kieker

Dabei wird Xhaka seinem flegelhaften Ruf zuletzt gar nicht gerecht. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: 13 Mal stand Xhaka seit Dezember nach seiner überstandenen Innenbandverletzung in der Premier League auf dem Platz. Dabei beging der Arsenal-Profi gerade einmal elf Fouls. Das macht im Schnitt 0,85 Fouls pro Spiel. Das grosse Pech des Baslers ist aber, dass die englischen Schiedsrichter ebenfalls ein falsches Bild von ihm zu haben scheinen. Diese zückten in diesem Zeitraum sechsmal Gelb gegen Xhaka.

Der Schweizer wird also nach einem Foul in 55 Prozent der Fälle verwarnt. Zum Vergleich: Watford-Stürmer Emmanuel Dennis ist mit seinen 53 Fouls der unangefochtene Top-Sünder der Liga. Dafür hat der Nigerianer aber erst sieben Mal eine Verwarnung gesehen. Das macht eine Gelbe-Karten-Quote von nur 13 Prozent. Auch bei Rodri von Manchester City (14 Prozent) und ManUniteds Scott McTominay (19 Prozent), die auf derselben Position wie Xhaka spielen, ist der Wert deutlich tiefer. Arsenal-Teamkollege Lacazette ist mit seinen 28 Fouls in dieser Saison bisher sogar noch ohne eine einzige Verwarnung davongekommen.

«Kann die Schiedsrichter nicht beeinflussen»

Angesprochen auf die Problematik sagt Xhaka selbst: «Ich kriege oft beim ersten oder zweiten Foul schon eine Karte.» Er sei sich bewusst, dass er bei den Schiedsrichtern mehr im Fokus stehe, als andere Spieler. «Aber ich kann die Schiedsrichter nicht beeinflussen.» Dennoch will der Nati-Captain etwas am Status quo ändern. «Ich habe auch schon mit dem Club über dieses Thema gesprochen.»

Gut für Xhaka, dass das Testspiel gegen England am Freitagabend (18.30 Uhr) mit Andreas Ekberg von keinen Premier-League-Schiedsrichter geleitet wird. Der Schwede pfiff in seiner bisherigen Karriere zwar im vergangenen Jahr in der Europa League eine Arsenal-Partie, Granit Xhaka blieb dabei aber unbestraft. Sowieso sind die internationalen Schiedsrichter deutlich gnädiger mit dem Nati-Captain. In den letzten 22 Länderspielen wurde er nur fünf Mal verwarnt. Zurückhalten wird sich der 29-Jährige im ausverkauften Wembley aber trotzdem nicht.