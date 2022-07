Streit geht weiter: Für Jimi Blue war Tochter Snow kein Wunschkind – Yeliz Koc ist fassungslos

Eine Aussage, die seine Ex Yeliz Koc fassungslos stimmt, wie sie in ihrer Instagram-Story schreibt.

Frieden scheint zwischen den Ex-Partnern jedoch trotz gerichtlicher Einigung keiner einzukehren. Dafür sorgte Ochsenknecht nämlich mit einer neuen Aussage über die gemeinsame Tochter Snow, die Anfang Oktober 2021 zur Welt kam . «Schon vor der Schwangerschaft habe ich mich mehr und mehr distanziert, weil ich merkte, dass die Beziehung in eine Richtung geht, die mir nicht guttut», so Jimi Blue. Und weiter: «Ich hatte zu dieser Zeit finanzielle Probleme, wirtschaftlich lief es nicht gut. Ich dachte zu dieser Zeit nicht ans Vater werden.»

«Egal, was ich mache, wird gegen mich genutzt»

Damit scheint Ochsenknechts Hoffnungsschimmer auf eine Versöhnung immer weiter in den Hintergrund zu rücken. «Egal, was ich mache, wird gegen mich genutzt und öffentlich gemacht. Ich hoffe, dass sich dies in Zukunft ändern wird», so der 30-Jährige im «Bild»-Interview.