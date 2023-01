Schweizer Impf-Chef: Christoph Berger über Impfschäden

Schweizer Impf-Chef : «Für jüngere Menschen macht die Impfung kaum einen Unterschied mehr»

Immer mehr Menschen klagen über andauernde Schmerzen, über ständige Müdigkeit und weitere Symptome, die sie mit der Impfung in Verbindung bringen. Die Symptome seien jedoch von Fall zu Fall verschieden, so Berger zum «Tages-Anzeiger». Es gebe keine klare Diagnose des sogenannten Post-Vac-Syndroms. «Der Begriff ist ein Sammeltopf für verschiedene Symptome, die mit der Impfung zumindest in einem zeitlichen Zusammenhang stehen könnten. Vielleicht ist der Zusammenhang auch ursächlich oder auch nicht», so Berger. Darum sei es nicht möglich, alle Betroffenen gleichzubehandeln. «Wir schauen uns jeden einzelnen Fall individuell an.»