In Baselbieter Schulen müssen ab Mittwoch auch Primarschüler eine Maske tragen. Die neue Regelung betrifft Schüler ab 10 Jahren. Die Schüler werden kostenlos mit Masken ausgestattet.

Darum gehts In Basel-Landschaft müssen Schüler ab 10 Jahren eine Maske tragen.

Dies betrifft in den Primarschulen die fünfte und sechste Klasse.

Lehrer werden falls gewünscht mit FFP2-Masken ausgerüstet.

Der Kanton Basel-Landschaft reagiert auf die aktuelle Corona-Lage. Schüler ab 10 Jahren müssen ab Mittwoch während dem Unterricht eine Maske tragen. Wie die Regierung in einer Mitteilung schreibt, betrifft dies also auch die Primarschule, also Schüler der fünften und sechsten Klasse. Die Masken werden den Schülern kostenlos zur Verfügung gestellt.

Mit der Massnahme will der Regierungsrat eine Schulschliessung umgehen. In der Mitteilung heisst es: «Bevor die Rückkehr zum Fernunterricht nötig wird, sollen alle weniger einschränkenden Massnahmen ausgeschöpft werden.» Schulschliessungen haben pädagogische, soziale und psychologische Nachteile für Kinder und Jugendliche, so die Baselbieter Regierung.