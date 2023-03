Kriens: Für Lärmschutz wird Tempo 30 gefordert  

Die Punkte auf der Karte zeigen die Lärmbelastung an der Luzernerstrasse auf. Die roten zeigen jeweils auf, dass der Alarmwert von 70 Dezibel überschritten ist. Die orangen Punkte markieren Standorte, welche nur knapp unter dem Alarmwert liegen.

Die Luzernerstrasse in Kriens muss wegen zu hohen Verkehrslärms neu vom Kanton geprüft werden.

Für Lärmgeplagte in der ganzen Schweiz soll dies eine neue Hoffnung sein.

Dies forderte Anwohner Dominik Hertach in seiner Klage vor dem Bundesgericht.

Die Luzernerstrasse in Kriens soll neu auf den Strassenlärm geprüft werden.

Das Bundesgericht hat entschieden: Anwohner und Anwohnerinnen in Kriens sollen eine neue Prüfung ihrer stark lärmbelasteten Luzernerstrasse erhalten. Die Strasse zeigt Lärmwerte auf, die weit über den gesetzlichen Grenzwerten liegen, heisst es in der Medienmitteilung.

Der Kanton Luzern hat Tricks angewandt

Die Behörden erklärten damals, dass die Lärmschutzmassnahmen nicht möglich seien, und erlöste sich so von der bundesrechtlichen Sanierungspflicht. Die Strasse gilt auf dem Papier so als «lärmrechtlich saniert», die Lärmwerte der Strasse liegen jedoch weit über den gesetzlichen Grenzwerten, heisst es in der Medienmitteilung weiter.