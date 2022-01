Selbstbefriedigung - «Für manche Frauen sind Pornos eine Inspirationsquelle»

Fast 90 Prozent der Teilnehmerinnen gaben an, zu masturbieren.

In einer Studie zu Sexualität bei Frauen gab die Hälfte der Teilnehmerinnen an, Pornos zu schauen.

Für eine noch nicht publizierte Studie des Psychologischen Instituts der Universität Zürich wurden 513 junge Frauen per Fragebogen interviewt.

Pornokonsum wurde bisher in der Forschung eher negativ bewertet. Die Studie entdeckte nun auch eine positive Wirkung. «Unsere Ergebnisse zeigen, dass regelmässiger Pornokonsum mit dem sexuellen Selbstwert zusammenhängt», so Fabienne Wehrli, Psychologin und Co-Autorin der Studie. Eine zentrale Rolle spiele allerdings die Machart der Pornografie: «Während das Schauen von Mainstream-Pornografie beim grössten Teil der Frauen negative Gefühle wie Scham oder Ekel auslöst, wurden alternative Pornos wie Hörbücher, erotische Texte oder Femporn als Bereicherung für die eigene Sexualität angesehen», sagt Wehrli. Einigen Frauen dienten Pornos als Inspirationsquelle, anderen helfe der Anblick unterschiedlicher Körper, das eigene Aussehen besser zu akzeptieren. Die Resultate müssen allerdings noch in weiteren Studien bestätigt werden.