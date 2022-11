Formel 1: Lewis Hamilton ist sauer auf Max Verstappen

GP Brasilien : «Für Max bin ich eine Zielscheibe» – Formel-1-Star Hamilton ist sauer

Verstappen und Hamilton kollidieren in Sao Paulo.

Weltmeister Max Verstappen crasht in Sao Paulo in Lewis Hamilton.

Max Verstappen wird vom gefeierten Doppel-Weltmeister zum Buhmann. Der Niederländer crashte am Sonntag im vorletzten Saisonrennen der Formel 1 in Sao Paulo erst selbstverschuldet mit seinem Rivalen Lewis Hamilton. Dann verweigerte er eine Red-Bull-Order, pfiff auf seinen Kollegen Sergio Perez und hat sich so den Unmut seines Teams zugezogen.