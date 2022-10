Neuregelung: Nachts gilt in Stadt St. Gallen künftig Tempo 30 – das soll den Lärm senken

Als Massnahme für den Lärmschutz sollen langsam 30er-Zonen in der Stadt St. Gallen eingeführt werden.

In der Schweiz sollen rund 14 Prozent der Bevölkerung übermässigem Strassenlärm ausgesetzt sein. In der Stadt St. Gallen sind das laut einer Mitteilung der Stadt rund 11'000 Personen. «Strassenverkehr verursacht Lärm und schadet damit der Gesundheit. Ein wirksames und einfaches Mittel gegen Strassenlärm sind Temporeduktionen», schreibt die Stadt in einem Communiqué.