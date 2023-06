My Lovestory: «Für meine Frau verliess ich meinen damaligen Freund»

Alexandra war zu dem Zeitpunkt in einer Beziehung mit einem Mann und hatte noch nie eine Beziehung mit einer Frau. Auch Nicci war vergeben. Sie war seit 14 Jahren in einer gut laufenden Beziehung mit einer Frau.

Nicci: «Ich weiss noch genau, als Alex am 21. September (?) in den Saal reingelaufen kam. Ich konnte gar nicht aufhören, sie anzustarren. Ich dachte mir nur, dass ich selten jemanden so Schönes gesehen habe. Heute weiss ich, es war Liebe auf den ersten Blick. Doch zu dem Zeitpunkt war es für mich einfach nur überfordernd, weil ich es nicht verstanden habe. Ich habe sie weder aus meinem Kopf noch aus meinem Herzen bekommen. Trotzdem habe ich die Gedanken an sie immer wieder verworfen. Ich war schliesslich in einer Beziehung.»