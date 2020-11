Heiraten während Corona«Für meine Hochzeit gabs ein Schutzkonzept»

1 / 8 Trotz der Massnahmen sei es der schönste Tag ihres Lebens gewesen, sagt Cristina. zvg Bis kurz vor der Trauung war nicht klar, ob auch Cristina und ihr Mann beim Ja-Wort eine Maske tragen müssen. zvg In der Kirche trugen alle Masken. Wer nicht zusammen wohnte, hatte 1.5 Meter Abstand. (Symbolbild) imago images/Ritzau Scanpix

Darum gehts Cristina hat vor zwei Wochen geheiratet.

Gerade noch rechtzeitig, mittlerweile sind die Massnahmen wieder strenger.

Für Cristina war es trotz Masken- und Sitzpflicht ein toller Tag.

Sie erzählt, wie es war, für die eigene Hochzeit ein Schutzkonzept zu erarbeiten.

«Eigentlich wollten wir im Juni heiraten. Aus bekannten Gründe konnte die Hochzeit nicht stattfinden. Also haben wir sie auf den 17. Oktober verschoben. Es gab bereits einige Auflagen, die wir beachten mussten. Fünf Tage vor der kirchlichen Trauung gab es dann erneut strengere Regeln für private Feiern. Im Kanton Bern, wo wir wohnen und auch heirateten, galt ab dann eine allgemeine Sitzpflicht in Bars, Restaurant s und eben auch an Apéros. Ausserdem gab es in allen öffentlichen Innenräumen eine Maskenpflicht.

I ch habe und hatte immer Verständnis für die Massnahmen. Mein Mann und ich haben uns vor sieben Jahren in der Pflegeausbildung kennen gelernt und arbeiten beide immer noch im Spital. Während der ersten Welle im Frühling pflegte ich Corona -P atienten auf der Intensivstation. Mir ist die Gefährlichkeit des Coronavirus absolut bewusst.

Eine geschneiderte Maske

Umso wichtiger war es uns, dass alle Regeln eingehalten wurden. Das war bei unseren Gäste n zum Glück kein Problem. Alle hielten sich sehr gut an die Regeln. Für die Trauung liess ich mir extra eine Maske i n einem Brautmodegeschäft nähen, mein Mann fand eine schöne Maske online. Als wir dann vor dem Pfarrer stand en , durften wir die Maske doch abziehen. Aber ausser uns trug jeder in der Kirche eine. Auch der Abstand wurde eingehalten. Wer nicht im gleichen Haushalt wohnte, sass mit 1,5 Meter n Abstand zur nächsten Person. Zum Glück war die Kirche recht gross.

Nach der Trauung ging es weiter an den Apéro. Eigentlich wäre ein Stehapéro geplant gewesen. Doch die neue Regelung v erbot dies. Deshalb wechselten wir in einen grösseren Raum , und es wurden Stühle und Tische organisiert. Damit alles reibungslos klappte, erstellten wir eine Sitzordnung. So fand jeder schnell seinen Platz , und es gab kein grosses Hin und Her . Am Tisch durfte die Maske abgezogen werden.

Karten statt Gästebuch

Ich konnte der ganzen Situation sogar etwas Gutes abgewinnen. Statt eines Gästebuchs erhielt jede Person an ihr em Platz eine Karte und einen Stift. Da eh alle sitzen mussten, hatten sie viel Zeit, sich darum zu kümmern. Wir erhielten richtige Kunstwerke.

Beim Essen waren die Bestimmungen lockerer, da viel weniger Gäste anwesend waren als zuvor beim Apéro . Wir waren von allen anderen Gästen im Restaurant abgetrennt, benutzten eine eigene Toilette. D eshalb durften wir dann auch die Masken abziehen , und die Sitzpflicht galt nicht mehr.

Verschoben auf unbestimmte Zeit

Wir ha tt en uns im Vorf e ld kurz überlegt, das Fest abzusagen, respektive auf 2021 zu verschieben. Aber wir wussten, dass es dann ein Verschieben auf unbestimmte Zeit gewesen wäre. Denn wer weiss, wie es kommendes Jahr aussieht?

Es g a b a uch Leute, die aufgrund der aktuellen Situation nicht ans Fest gekommen sind . Dafür habe ich vollstes Verständnis. Mein Mann und ich haben aber für uns entschieden, dass wir das Restrisiko eingehen. Corona hat uns schon sehr viel genommen dieses Jahr.

Inzwischen bin ich wieder am a rbeiten. Leider erwarte ich, dass die zweite Welle das Pflegepersonal nochmals so stark in Anspruch nimmt wie die erste. Unsere Flitterwochen sind auf unbestimmte Zeit verschoben. Wir wären zwei Monate durch Australien gereist.

Mittlerweile sind seit der Hochzeit fast zwei Wochen vergangen , und alle sind gesund. Ich bin froh, haben wir das Fest gehabt. Es war trotz der Massnahmen der schönste Tag meines Lebens . »