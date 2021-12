Schweizer Maurice Abevi – «Für meinen Traum vom MMA-Profi habe ich meine Lehre abgebrochen»

1 / 7 Maurice Abevi wird am Samstag zum ersten Mal einen Final-Kampf bestreiten. 20min/Taddeo Cerletti Die bisherige Pro-Bilanz des MMA-Kämpfers ist 5:0. 20min/Taddeo Cerletti In der NFC-Serie kämpft er nun um den Titel. 20min/Taddeo Cerletti

Darum gehts Maurice Abevi wird am Samstag in Düsseldorf seinen ersten MMA-Final als Profi bestreiten.

Der 22-jährige Schweizer setzte sich bislang in all seinen Profi-Kämpfen durch.

Für seinen Traum hat er auch schon schwierige Entscheide treffen müssen.

Fünf Profi-Kämpfe, davon drei K.o.-Siege und zwei Erfolge durch Abklopfen des Gegners. Beim Schweizer MMA-Kämpfer Maurice Abevi läuft es rund. Am Samstag steht für den 22-Jährigen sein erster Final-Kampf auf dem Programm. In Düsseldorf kämpft er um den Titel in der NFC-Serie. Dass er überhaupt so weit kam, und sich in vier Kämpfen durchsetzen konnte, überrascht. Schliesslich wurde er erst gar nicht richtig ernst genommen für die neue Kampf-Serie in Deutschland. «Sie haben mich erst ein bisschen belächelt», so Abevi im Gespräch mit 20 Minuten. Mittlerweile hat er sich mit seiner spektakulären Kampfart im Käfig aber einen Namen gemacht.

Spektaktel und Abevi, das passt. « Ich will in meinem Sport etwas reissen. Bei langweiligen Kämpfen schauen die Leute halt nicht zu. Er erklärt seinen Kampfstil wie folgt: «Die Grundschläge haben alle diesselben. Mit speziellen Schlägen wie zum Beispiel dem Spinning-Back-Kick, also einem Tritt aus der Drehung, will ich die Gegner überraschen. Das macht meinen Stil spektakulär.» Der 22-Jährige ist besonders selbstbewusst und glaubt an sich. Seine Ziele? «Ich will in die UFC, ich will UFC-Champion werden.» Mit Volkan Özdemir, dem Schweizer, der bereits in der UFC kämpft, hatte er bereits Kontakt. «Ich habe schon in seinem Gym trainiert und mit ihm gegessen.» Ein persönliches Idol kann er im Kampfsport allerdings keines nennen. «Ich versuche von allen grossen Kämpfern etwas abzuschauen, am Ende will ich aber selber ein Idol werden.»

Von Stadelhofen-Schlägerei ins Kampfsportzentrum

Das Abenteuer MMA begann für Abevi erst vor gut fünf Jahren. Zehn Jahre spielte er Fussball, dann ging es ins Fitness. Nachdem er und sein Bruder am Bahnhof Stadelhofen von einer Gruppe verprügelt wurden, wollte das Brüderpaar lernen, sich selbst zu verteidigen – also ging es in ein Kampfsportcenter in Zürich-Altstetten. Sofort war Abevi Feuer und Flamme für den Sport. Allerdings schnell nicht mehr mit Gedanken an Schlägereien an Bahnhöfen, nein, er wollte sich sportlich verbessern. Von Vorurteilen, dass er sich einfach prügeln will, hält er nichts. « Hier wird man zuerst verprügelt, bevor man prügeln darf. Ich habe nicht das Verlangen da nach , mehr Gewalt im Leben zu haben. F ür mich ist es Schach mit dem Körper. Man muss immer e inen Schritt voraus sein. » Von Kämpfen ausserhalb des Rings hält er sich fern. «Ich lächle nur noch und laufe davon.»

Für seinen Traum von der UFC-Karriere hat er auch beruflich schon schwierige Entscheide getroffen. «Ich habe meine Lehre für den Kampfsport aufgegeben». Eineinhalb Jahre hätte er noch für den Abschluss als Schreiner gebraucht, doch er sah keine Zukunft. « Wenn man Kampfsport professionell betreiben will, muss man oft trainieren. Ich wusste, ich hätte nach h er als Schreiner weitergearbeitet und das nicht gekonnt.» Sein Umfeld war von diesem Schritt nicht begeistert. «Meine Mutter hat geweint», so Abevi. Mittlerweile haben es aber alle verstanden. Doch es ist nicht immer einfach. Abevi bezeichnet sich selbst als Überlebenskünstler. «Mal arbeite ich auf dem Bau, mal als Velokurier und dazu gebe ich noch Privatstunden. Klar, ich habe finanziell mehr Stress, aber ich nehme das auf mich für meinen Traum. »

Mit einem Sieg am Samstag würde er sicherlich einen weiteren Schritt in Richtung der finanziellen Sicherheit machen. 13’000 Franken werden dem Sieger des Turniers ausbezahlt – dazu kommen wohl Angebote für weitere internationale Kämpfe – ein grosses Sprungbrett für den 22-Jährigen.