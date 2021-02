Die Impfaktion in der Tertianum Parkresidenz in Meilen ist am Mittwoch gestartet.

Pflegerin Mary Leen Muthirakalayil hat sich am Mittwoch in der Tertianum Parkresidenz in Meilen ZH impfen lassen.

Am Mittwoch konnten sich die Bewohnerinnen und Bewohner sowie das Personal der Tertianum Parkresidenz in Meilen zum ersten Mal impfen lassen.

In den Alters- und Pflegezentren im Kanton Zürich wird zurzeit gegen das Coronavirus geimpft. Die Impfaktion in der Tertianum Parkresidenz in Meilen ist am Mittwoch gestartet. Bewohnerinnen und Bewohner sowie das Personal konnten sich zum ersten Mal impfen lassen. Die zweite Impfung wird in zwei Wochen durchgeführt. Um die Mitarbeitenden zu motivieren, wurden im Vorfeld Informationsveranstaltungen durchgeführt und persönliche Gespräche geführt, sagt Geschäftsführer Markus Müller.