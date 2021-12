Anzeige gegen Polizei und Staatsanwaltschaft - «Für mich ist das ein handfester Justizskandal»

Wieso ist das wichtig?

Warum erst drei Jahre nach der Demonstration?

Zunächst brauchte es seine Zeit, bis die Staatsanwaltschaft ihre Untersuchungen abschloss und die Fälle vor Gericht brachte. So weit, so üblich. Doch in den Verfahrensakten befinden sich Stunden an Videomaterial. Bei den Verhandlungen seien Zusammenschnitte als Beweise verwendet worden, die keine Hinweise auf einen rechtswidrigen Mitteleinsatz enthielten. Erst Ende 2020 drangen Schnipsel an die Öffentlichkeit, die die offiziellen Aussagen der Polizei in Frage stellten. Inzwischen gibt es weitere belastende Clips, ihre Aussagekraft im grösseren Zusammenhang muss aber noch geprüft werden.