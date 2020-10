Container voller Brote«Für mich ist das pure Verschwendung»

Auf einem Bild ist zusehen, wie unzählige Brote einer Bäckerei in Adliswil ZH in einem Container liegen.

Michael Imholz, Geschäftsführer der Bäckerei Imholz, bestätigt, dass die Bio-Tonne voller Backwaren von seinem Betrieb stammt. «Leider ist es trotz grosser Bemühungen manchmal unmöglich, Überschüsse ganz zu vermeiden.» Er erklärt: «Wir sind per Ende September Corona-bedingt unter sehr schwierigen Umständen in den neuen Standort in Adliswil eingezogen.»

«Wir sind uns der grossen Verantwortung bewusst»

Der 49-Jährige versichert aber: «Wir sind uns der grossen Verantwortung bewusst und geben unser Bestes, «den Food-Waste so gering wie möglich zu halten.» Man habe daher ein Konzept entwickelt, «um möglichst vielen Broten ein zweites Leben zu schenken». So werde aus Baguettes Paniermehl gemacht, aus Olivenbroten entstehen Brot-Cracker, und was nicht weiterverarbeitet werden kann, werde am nächsten Tag in einer Filiale der «Ässbar» vergünstigt weiterverkauft, sagt Imholz.