Kontrollschild-Auktion: Liridon Saliu bietet für «ZH 100» mit

Anbringen möchte er die Nummer aber nicht an einem Mietsportwagen, sondern an seinem eigenen Auto.

Grosser Werbeeffekt für die Firma «SC Sportscars»: L. S. (28) will das Kontrollschild ersteigern.

Das Höchstgebot für die Kontrollschild-Nummer «ZH 100» beträgt derzeit 221’000 Franken. Die Auktion läuft noch bis am Mittwochabend um 19 Uhr. Gut möglich, dass der bisherige Rekord von 2018 – 233’000 Franken – bald geschlagen wird. Weshalb gewisse Autofahrerinnen und Autofahrer für ein Kontrollschild so viel Geld ausgeben, ist für viele unverständlich. Für den Geschäftsinhaber der Sportwagenvermietungsfirma «SC Sportscars» ist der Fall jedoch klar: «Für mich ist die ‹ZH 100›-Nummer kein zum Fenster rausgeschmissenes Geld, sondern ein Statussymbol und gute Werbung für die Firma. Ich will die Nummer unbedingt haben», sagt L. S. (28).