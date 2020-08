vor 1h

Lütisburg SG «Für mich ist eine Welt zusammengebrochen»

Das Geschenklädeli in Lütisburg SG wurde am Montagabend von Randalierenden verwüstet. Für Besitzer Roman Länzlinger ist die Zerstörungswut unverständlich. Die Polizei ist informiert.

von Adriel Monostori

1 / 8 Das Geschenklädeli von Roman Länzlinger wurde am Montagabend verwüstet. Facebook/@Geschenkslädeli Die Artikel lagen auf dem Boden zerstreut. Facebook/@Geschenkslädeli Viele Papeterieartikel mussten anschliessend weggeworfen werden, weil sie durchnässt waren. Facebook/@Geschenkslädeli

Darum gehts Das Geschenklädeli in Lütisburg SG wurde am Montagabend verwüstet.

Schon am Sonntag wurden kleinere Taten durchgeführt.

Gestohlen wurde nichts.

Die Sicherheitsmassnahmen werden ab jetzt verschärft.

Via Facebook teilt Roman Länzlinger, Besitzer des Geschenklädeli in Lütisburg SG, das Ausmass der Verwüstung, die im Selbstbedienungsladen angerichtet wurde. «Ich betreibe die beiden Läden in Bütschwil und in Lütisburg schon seit 16 Jahren. So etwas ist noch nie passiert», so Länzlinger. Das Ladenkonzept findet er trotz erhöhtem Risiko noch immer ein gutes: «Vor allem heutzutage ist ein Laden, der 365 Tage offen hat, für viele Leute sehr praktisch. Er wird in der Region sehr geschätzt.»

«Es gab Anzeichen»

Laut Länzlinger gab es immer wieder kleinere Zwischenfälle. So auch am Sonntag. Die Kasse sei schwarz angemalt worden. «Da habe ich mir noch nichts gedacht», so der Ladenbesitzer. Es gab auch schon schlimmere Vorfälle: «Die Überwachungskameras gingen nicht mehr, weil das Kabel durchgeschnitten worden war», so Länzlinger.

Montags um 19 Uhr erhielt Länzlinger ein Telefon eines Kunden. Er erinnert sich zurück: «Er sagte mir, dass ich so schnell wie möglich in den Laden kommen solle. Er sei so verwüstet, dass man gar nicht mehr hineingehen könne.» Länzlinger versteht die Zerstörungswut nicht: «Wer hat so wenig Verständnis und macht einem Menschen das Leben kaputt?» Die durchgeführten Taten beschreibt der Ladenbesitzer als sehr aggressiv. Nebst den zerschlagenen Keramikartikeln wurde überall Seife und Duschmittel ausgekippt. «Die Täter haben sogar die Marshmallow-Behälter aufgemacht und diese mit Kosmetikartikeln übergossen.» Man habe sich Zeit genommen und hatte Lust, eine möglichst grosse Verwüstung anzurichten.

Der Schaden ist hoch

Es wurden aber weder Artikel gestohlen noch wurde etwas aus der Kasse geklaut. Trotzdem ist der Schaden über 1000 Franken hoch. «Viele Artikel wurden zerstört und können nicht mehr verkauft werden», so Länzlinger. Die Aufräumarbeiten hätten über 12 Stunden gedauert. Vor allem der Schaden im Herzen des Ladenbesitzers ist gross: «Für mich ist eine Welt zusammengebrochen.»