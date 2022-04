Getötete Frau in Büren an der Aare : «Für mich ist unbegreiflich, dass da niemand früher eingegriffen hat»

In der Kollektivunterkunft in Büren an der Aare wurde am Sonntag eine Frau bei einer Auseinandersetzung getötet. Im Dorf ist die Betroffenheit gross.

1 / 2 Tatort Kollektivunterkunft: In Büren an der Aare wurde in der Nacht auf Sonntag eine Frau getötet. 20min/qus In derselben Nacht wurde ihr Ehemann, ein 42-jähriger Afghane, festgenommen. 20min/Simon Glauser

Darum gehts In der Nacht auf Sonntag verstarb in der Kollektivunterkunft in Büren an der Aare eine Frau.

Ihrem Tod vorangegangen war eine schwere Auseinandersetzung mit ihrem Ehemann.

Im Dorf ist die Betroffenheit nach dem Vorfall gross.

Nach einem Streit mit ihrem Ehemann in der Kollektivunterkunft Büren an der Aare verstarb in der Nacht auf Sonntag eine Frau. Die Betroffenheit im Dorf ist nach dem Vorfall gross. «Für die Leute hier ist das natürlich ein Schock», sagt ein Ladenbesitzer. Der mutmassliche Täter habe sich nur ein oder zwei Monate in der Kollektivunterkunft in Büren aufgehalten. Fast jede Woche habe er mit seiner Frau im Geschäft eingekauft – das letzte Mal am Sonntagmorgen, dem Tag der tödlichen Auseinandersetzung also. «Beide verhielten sich immer ruhig und freundlich, mir wäre nie etwas Negatives aufgefallen», sagt der Geschäftsführer. «Vor allem die Frau sprach nie ein Wort und brachte nur die Ware zur Kasse.» Das Paar habe mehrere Kinder gehabt.

Eine Passantin zeigt sich ebenfalls fassungslos über das Geschehene: «Für mich ist unbegreiflich, dass so etwas in einem Zentrum mit so vielen Bewohnerinnen und Bewohnern passiert und dass da niemand früher eingegriffen hat.»

Die Meldung über den Streit war bei der Berner Kantonspolizei kurz nach 2.10 Uhr eingegangen. Die Einsatzkräfte fanden in einem Zimmer des Zentrums eine Frau mit schweren Verletzungen vor, die trotz sofortiger Rettungsmassnahmen wenig später verstarb. Der Ehemann des Opfers wurde vor Ort festgenommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Auch er wies schwere Verletzungen an den Händen auf und wurde ins Spital gebracht. Beim mutmasslichen Täter handelt es sich um einen 42-jährigen Afghanen. Zur Identität der verstorbenen Frau konnte die Kapo am Montag noch keine Angaben machen. Zum Vorfall wurden umfangreiche Ermittlungen aufgenommen.

