Wirtshaus Taube: «Für mich wächst das Geld auch nicht auf den Bäumen»

In der Speisekarte sind die Kosten für zusätzliche Gedecke aufgeführt.

In Google- und Tripadvisor-Bewertungen berichten weitere Gäste von ähnlichen Situationen.

«Als mir die Angestellte im Service sagte, sie müsse den zusätzlichen Dessertlöffel mit sage und schreibe zehn Franken in Rechnung stellen, dachte ich, es wäre ein schlechter Scherz», erzählt ein News-Scout. Die Person und ihre Begleitung wollten sich nach dem «feinen Znacht noch ein Schoggi-Mousse teilen. Wir haben uns natürlich gegen den viel zu teuren Löffel entschieden», so der News-Scout weiter. Passiert ist dies im Wirtshaus zur Taube in Luzern.