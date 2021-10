Nati-Star Xherdan Shaqiri im Interview – «Für mich war immer klar, dass ich mich impfe»

Xherdan Shaqiri, am Sonntag werden Sie 30 Jahre alt. Was löst das bei Ihnen aus?

Sie sind mittlerweile einer der Ältesten in der Nati.

Ich habe fast jedes Jahr während der Nati-Pause Geburtstag und feiere mit meinen Teamkollegen. Ein Sieg am Samstag wäre ein tolles Geschenk.

Sie haben am Dienstag auf Instagram für die Corona-Impfung geworben. Was hat Sie dazu bewegt?

Man sieht, wie viele Leute sich in ihren Kosovo-Ferien infiziert haben und jetzt nach ihrer Rückkehr im Spital liegen. Ich wollte einen Aufruf machen, um Leute anzusprechen, die sich noch nicht geimpft haben. Wir sollten uns gegenseitig helfen und uns schützen. Darum finde ich das Impfen eine gute Sache.

Granit Xhaka erkrankte Anfang Oktober an Corona. Er war nicht geimpft. Haben Sie mit ihm darüber gesprochen?

Nein, ich war ja das letzte Mal schon vor ihm von der Nati abgereist. Am Ende ist es jedem selber überlassen, ob er sich impfen lassen will.

Ende Jahr könnten Sie Ihr 100. Länderspiel bestreiten. Was bedeutet Ihnen diese Zahl?

100 ist eine schöne Zahl. Es ist nicht alltäglich, dass man so viele Spiele für sein Land bestreiten kann. Es macht mich sehr stolz, dass ich das erleben darf. Ich habe immer versucht, alles für unser Land zu geben.

Vielleicht klappt es genau in diesem Spiel auch mit der Qualifikation für die WM 2022?

Was wäre, wenn die Schweiz die WM verpassen würde?

Das kann immer passieren. Italien hat die WM 2018 verpasst, drei Jahre später wurden sie Europameister. Aber ich denke nicht, dass es so weit kommen wird, dass wir uns nicht qualifizieren werden.

Ein neuer Trainer bringt in der Regel auch eine neue Spielweise mit. Natürlich hat Muri neue Ideen, die wir nun Schritt für Schritt umsetzen wollen und müssen.

Sie sind im Sommer nach Lyon gewechselt. Wie waren die ersten Wochen in Frankreich?

Wie gut steht es um Ihr Französisch? Sind Sie fleissig am Lernen?

Ich muss ja. In Frankreich wird nicht viel Englisch geredet. Verstehen tue ich schon fast alles. Sie können mir die Fragen gerne auch auf Französisch stellen. (lacht)

Wie unterscheidet sich der Fussball in Frankreich von anderen Top-Ligen?

Viele Teams spielen mit Fünferketten. Das macht es für uns Offensivspieler natürlich nicht einfacher. Es hat viele junge Talente in Frankreich. Die Liga befindet sich sicher im Aufschwung.

In der Ligue 1 kam es zuletzt vermehrt zu Fan-Ausschreitungen und Gewalt innerhalb der Stadien. Ihr Club blieb bis jetzt verschont. Wie sehen Sie diese Entwicklung?

Das hat mich schon etwas überrascht. Als Spieler kannst du auf solche Dinge leider nur wenig Einfluss nehmen. So etwas hat im Fussball nichts verloren.

Jeder Wechsel ist ein Neustart. Ich bin sicher noch in der Eingewöhnungsphase. Das braucht einfach noch etwas Zeit. Für mich war es gut, dass ich mich in der letzten Nati-Pause auf den Verein konzentrieren konnte. Dafür kehre ich jetzt fit zur Nati zurück.

Die offensive Spielphilosophie des Trainers hat mich überzeugt. Ich wollte auch ein neues Land kennenlernen und nahe bei meiner Familie sein. Das Gesamtpaket hat am besten gepasst.

Haben Sie also ein Jahr verloren?

Das glaube ich nicht. Ich habe auch in diesem Jahr wertvolle Erfahrungen gesammelt.

Wie sieht Ihre Zukunft in den nächsten drei bis vier Jahren aus?

Ich bin einer, der nicht gross in die Zukunft schaut. Früher hätte ich nie gedacht, dass ich mal für Liverpool oder Bayern München spielen würde. Man weiss nie, was die Zukunft bringt. Ich möchte so lange meine Gesundheit es zulässt auf Top-Niveau weiterspielen.