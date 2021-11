U-21-Star Dan Ndoye: «Für mich ist der FCB die Nummer 1 der Schweiz»

1 / 5 Dan Ndoye ist in der U-21-Nati bereits einer der routinierten Spieler und ist bereit, Verantwortung zu übernehmen. Urs Lindt/freshfocus In der EM-Quali liefert sich die U-21-Nati ein Fernduell mit den Niederlanden. Urs Lindt/freshfocus Im Verein kommt Ndoye beim FCB immer besser auf Touren. Andy Mueller/freshfocus

Darum gehts Die U-21-Nati spielt am Dienstag auswärts gegen Wales.

FCB-Shootingstar Dan Ndoye will dabei mithelfen, den nächsten Sieg in der EM-Quali zu landen.

Der Romand betont das starke Kollektiv bei der U-21 und glaubt an den Meistertitel mit dem FCB.

Die U-21-Nati erledigte am letzten Freitag die Pflichtaufgabe in der EM-Qualifikation gegen Moldau dank einer starken zweiten Halbzeit mit einem 3:0-Sieg und trifft nun am Dienstag auswärts auf Wales. Einer, der dabei eine wichtige Rolle in der Mannschaft von Mauro Lustrinelli einnimmt und beim Spiel gegen Moldau nach der Pause sogar mit der Captainbinde auflief, ist Dan Ndoye.

«Ich war schon bei der älteren Generation bei der letzten EM-Kampagne dabei, daher muss ich jetzt auch mehr Verantwortung übernehmen und die anderen anschieben», meint der 21-Jährige im Gespräch mit 20 Minuten. Ndoye wurde im August für die WM-Quali-Spiele gegen Italien und Nordirland sogar schon von Murat Yakin für die A-Nati aufgeboten. Er betont aber, dass es keine Enttäuschung für ihn sei, nun «nur» in der U-21 dabei zu sein.

«Wenn ich hier gut spiele, wird man mich sicher wieder für die A-Nati aufbieten», meint der Romand, der das starke Kollektiv und den Mix aus Spielern mit verschiedenen Sprachen aus unterschiedlicher Herkunft in der höchsten Schweizer Juniorenauswahl lobt und als Stärke der Mannschaft bezeichnet.

Ndoye bestätigt Verbleib in Basel über den Sommer hinaus

Ndoye wechselte im letzten Sommer von der OGC Nizza zum FC Basel, nachdem er in der vorherigen Rückrunde an seinen Ausbildungsclub Lausanne-Sport ausgeliehen war. «Ich hätte auch in Nizza bleiben können, aber als ich gehörte habe, dass Basel mich will, war mir sofort klar, dass das der richtige Weg für mich ist», sagt der Flügelspieler, an dem nicht nur der FCB interessiert gewesen war.

Gerüchte, wonach auch YB an ihm dran gewesen sei, will Ndoye nicht bestätigen. Sehr wohl aber kann der Shootingstar bekräftigen, dass Basel verpflichtet sei, die Klausel zu ziehen, ihn definitiv zu kaufen. «Ich bin sehr glücklich, dass das so passiert. Aktuell kann ich sagen, dass ich auch in der kommenden Saison beim FCB auflaufen werde.»

Hier stürmten Kinder auf den Platz, um etwa eine Unterschrift von Ndoye zu erhalten. SRF

«Es ist das Ziel, den Meistertitel nach Basel zu holen»

Auf seinen Arbeitgeber angesprochen, kommt Ndoye richtig ins Schwärmen: «Für mich war und ist der FCB immer die Nummer 1 in der Schweiz. Klar, YB hat in den letzten Jahren tolle Sachen gezeigt, aber für einen Schweizer ist es immer noch der grosse FCB. Mich machte es sehr stolz, beim FCB zu unterschreiben.» Der Leistungsträger der U-21-Nati unterstreicht seine hohen Ambitionen mit Rotblau und meint: «Klar ist es das Ziel, dieses Jahr den Meistertitel nach Basel zu holen. Auf dieses Ziel sind wir hier alle fokussiert.»

Gelingt Ndoye dieses Unterfangen, entwickelt er sich vielleicht auch am Rheinknie schon bald zum Publikumsliebling, wie in seiner Heimat Lausanne, wo er nach dem Spiel mit der U-21-Nati gegen die Niederlande von zahlreichen Kindern für Selfies und Autogramme belagert wurde.

«Mich hat es sehr gefreut, es sind so viele Kinder gekommen, um Selfies zu ergattern. Ich verstehe das gut, weil ich genau gleich war als kleiner Junge», erzählt Ndoye, der in jungen Jahren vor allem von seinem Idol Neymar schwärmte. Heute versuche er sich zwar auf seine eigenen Leistungen zu konzentrieren, aber trotzdem wäre es natürlich «ein Traum, einmal mit ihm zusammenspielen zu können».