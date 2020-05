Dietlikon ZH

Für Mikas (19) Autokino gibts nun doch noch ein Happy-End

Vor einer Woche knipste der Kanton Zürich dem Autokino von Mika Steinmann das Licht aus. Nun erhält der 19-jährige Gymischüler eine Ausnahmebewilligung.

Am Montagabend hat der 19-jährige Gymischüler Mika Steinmann den erlösenden Telefonanruf erhalten: «Ein Beamter hat mich angerufen und gesagt, er habe gute Nachrichten für mich.»

Happy-End für das Autokino in Dietlikon ZH: Der 19-jährige Gymischüler Mika Steinmann hat nun doch eine Ausnahmebewilligung vom Kanton erhalten.

Am Montagabend hat der 19-jährige Gymischüler Mika Steinmann den erlösenden Telefonanruf erhalten: «Ein Beamter hat mich angerufen und gesagt, er habe gute Nachrichten für mich – nämlich, dass ich eine Ausnahmebewilligung für mein Autokino in Dietlikon ZH erhalten habe.»

Mit einem solchen Anruf hätte er zu diesem Zeitpunkt nicht gerechnet, sagt Steinmann. «Nicht zuletzt, da der Regierungsrat erst kürzlich einen Auftritt von Comedy- und Poetry-Slam Künstlern auf einer Drive-in-Bühne in Dietlikon verboten hat.»

Bis zu 7000 Franken Fixkosten pro Woche

Nun sei er aber «überglücklich» über den Entscheid. Immerhin habe er ein wasserdichtes Schutzkonzept eingereicht, sagt Steinmann. «Die Gesundheit wird in einem Autokino, wo alle in ihren Autos sitzen bleiben, nicht gefährdet.»

«Ging vor Corona regelmässig ins Kino»

Steinmann hatte das Autokino in Dietlikon innert kürzester Zeit auf die Beine gestellt. Am 7. Mai flimmerte der erste Film über die Leinwand. «Ich ging bis zum Corona-Lockdown regelmässig mit meinen Freunden ins Kino und wollte auch weiterhin nicht darauf verzichten.» Der logische Schritt war für ihn deshalb, ein Autokino zu eröffnen, da in den Fahrzeugen alle Schutzvorschriften eingehalten werden können. Nur zwei Wochen später machte der Kanton Zürich dem Autokino allerdings einen Strich durch die Rechnung. Für den Betrieb sei eine offizielle Bewilligung des Kantons nötig – eine von der Gemeinde reiche nicht aus.