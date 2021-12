Bremen  – Für Mithilfe bei 8-Millionen-Raub  bekam Komplizin nur 26’000 Euro

Im deutschen Bremen ist einer 28-jährigen Frau ein Millionen-Coup gelungen. Sie wird dringend verdächtigt, bei einem Raubzug auf die Geldtransportfirma Loomis in Bremen involviert zu sein. Die Polizei der Hansestadt fahndet immer noch nach der Diebin. Eine Komplizin wurde bereits festgenommen. Dieser wird nun am Landgericht Bremen der Prozess gemacht. Die Anklage lautet Beihilfe in besonders schwerem Fall. Die Angeklagte Mittäterin schweigt bisher aber hartnäckig. Sie soll der Haupttäterin bei der Planung der Tat geholfen haben und an der Flucht beteiligt gewesen sein.