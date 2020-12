Evakuierung für 10 Jahre : Für Mitholz-Bewohner soll Bauland in der Region entstehen

Damit die Einwohner von Mitholz im Falle der zehnjährigen Evakuierung ihres Dorfes genug Platz zum Leben und Arbeiten haben, hat der Berner Grosse Rat heute eine entsprechende Motion überwiesen. Fast einstimmig.

So sieht es im Munitionslager in Mitholz derzeit aus.

Rückendeckung für die Bewohnerinnen und Bewohner in Mitholz BE: Der bernische Grosse Rat hat die Kantonsregierung aufgefordert, Massnahmen zur Unterstützung der Mitholzer zu ergreifen. Beispielsweise soll der Regierungsrat dafür sorgen, dass bei einer allfälligen Evakuation des Dorfes im Umland genügend Wohn- und Arbeitsraum zur Verfügung steht. Das Kantonsparlament überwies am Donnerstag eine entsprechende Motion an die Regierung. Dies soll dafür sorgen, dass mit einer Überbauungsordnung genügend Bauland für die Einwohner bereitsteht.

Besonders Freude hat man in Mitholz am klaren Votum: Die Motion wurde mit lediglich einer Gegenstimme überwiesen. «Das freut uns sehr und zeigt uns, dass wir mit dem Problem nicht allein gelassen werden», sagt Roman Lanz, Gemeindepräsident von Kandergrund, zu dem auch Mitholz zählt. Die Gemeinde sei im engen Austausch mit Kanton und Bund. «Wir verlassen uns darauf, dass uns die versprochene Unterstüzung auch gewährt wird.» Er sei nach heute aber nochmals zuversichtlicher.

Warten auf Schicksalsentscheidung

Auch wenn der Entscheid die Bewohner in Mitholz etwas beruhigt, so schielen die Oberländer derzeit auf andere Ereignisse: «Bereits in wenigen Tagen wird voraussichtlich der Entscheid fallen, ob wir das Dorf definitiv evakuieren müssen», so Gemeindepräsident Lanz. Noch in der aktuellen Wintersession werde eine entsprechende Evaluation für Gewissheit sorgen. Lanz: «Die Anspannung im Dorf ist gross. Und Corona hat die Ausgangslage diesbezüglich nicht vereinfacht.»