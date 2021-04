Einer oder zwei Piekse würden wohl nicht reichen: Die Bedrohung durch die Mutationen mache es notwendig, dass die Schweiz so viel Impfstoff wie möglich zur Verfügung habe, erklärt der ehemalige Vizechef des BAG in einem Interview.

1 / 5 Der ehemalige Vizedirektor des BAG, Andreas Faller, fordert ein aggressiveres Vorgehen bei der Impfstoff-Beschaffung. Faller ist heute als Anwalt und Berater tätig. Screenshot/andreas-faller.ch Die Kritik richtet sich an das BAG, bei dem Nora Kronig, Leiterin Abteilung Internationales, für die Impfstoffbeschaffung verantwortlich ist. 20min/Simon Glauser Sorgen machen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern weltweit zurzeit die südafrikanische Variante sowie weitere Mutationen des Coronavirus. REUTERS

Darum gehts Der ehemalige Vizedirektor des BAG prognostiziert in einem Interview die Notwendigkeit weiterer Impfungen.

Aktuelle und zukünftige Mutationen könnten dafür sorgen, dass wir uns noch öfter pieksen lassen müssen.

Die Hersteller arbeiten an weiteren Impfstoffen. Dabei sind besonders die mRNA-Produkte im Fokus.

Andreas Faller, früherer Vizedirektor des Bundesamts für Gesundheit, fordert in der «SonntagsZeitung» seine ehemaligen Kolleginnen und Kollegen dazu auf, bei der Impfstoff-Beschaffung aggressiver vorzugehen.

«Die neuen Varianten werden uns noch länger beschäftigen. Deshalb ist es wichtig, dass sich die Schweiz für die kommenden Monate gut vorbereitet», zitiert ihn die Zeitung. Die Impfstoff-Menge, die der Bund bisher reserviert habe, reicht gemäss Faller nicht aus. Man müsse dabei nicht nur an die aktuelle Corona-, sondern auch an zukünftige Pandemien denken.

Pfizer/Biontech und Moderna rüsten sich für die Zukunft

Die wissenschaftliche Community scheint sich darauf einzustellen, dass wir noch lange mit dem Virus leben werden. Bei Moderna arbeitet man deshalb bereits an neuen Impfstoffen, die unter anderem gegen die gefährliche südafrikanische Variante schützen sollen. Zudem sind die Forscherinnen und Forscher des Unternehmens bereits weit fortgeschritten in der Entwicklung sogenannter «Booster-Impfungen», die den Schutz verlängern. Die Auffrisch-Impfung von Moderna soll noch vor Jahresende zur Verfügung stehen, wie der Hersteller in einer Stellungnahme bekanntgab.

Die Schweiz setzte bei ihrer Bestellung im Frühjahr 2020 neben Moderna auch auf den Impfstoff von Pfizer/Biontech. Beide funktionieren nach dem neuen mRNA-Verfahren. Vor kurzem hat Biontech-Chef Ugur Sahin ausserdem bekanntgegeben, dass man bei den Behörden ein schnelleres Zulassungsverfahren für zukünftige Anpassungen des Impfstoffes beantragt habe. Vor einigen Tagen machte das Unternehmen des Weiteren publik, dass sein Impfstoff auch gegen die südafrikanische Variante wirksam sei.

«Schweizer Produktionskapazitäten würden die Versorgungssicherheit garantieren»

Das BAG hat in den vergangenen Wochen und Monaten bereits mehrmals nachbestellt. Bei Pfizer/Biontech sind zurzeit noch drei Millionen Dosen ausstehend und bei Moderna hat die Schweiz sechs Millionen weitere Dosen für das zweite Halbjahr 2021 bestellt. Auch vom Impfstoff von AstraZeneca, der zurzeit noch nicht zugelassen ist, hat das BAG fünf Millionen Dosen angefordert.

Andreas Faller ist das noch zu wenig. Er lanciert mit Blick auf die Zukunft auch die Idee einer eigenen Schweizer Produktion bei der Lonza neu. «Schweizer Produktionskapazitäten in Partnerschaft mit der Industrie würden die Versorgungssicherheit mit Impfstoff für unsere Bevölkerung langfristig garantieren, auch für künftige Pandemien.» Es sei noch nicht zu spät, wieder das Gespräch zu suchen, gibt er an, nachdem es in vergangenen Wochen in Bern wegen der Affäre zwischen dem BAG und der Lonza brodelte. Eine eigene Produktion wäre laut Faller wichtig, um die Schweiz auf künftige Pandemien vorzubereiten.

Mit Novovax ist ein weiterer mRNA-Impstoff in der Pipeline

Wo steht die Schweiz derzeit bei der Impfstoff-Beschaffung? Neben AstraZeneca sind zweite weitere Impfstoffe auf der Bestellliste. Das deutsche Unternehmen Curevac stellt seinen Impfstoff nach dem Spike-Protein-Verfahren her, bei dem dem Körper Eiweisszellen des Virus eingepflanzt werden, damit dieser Antikörper bilden kann. Mit Novovax ist aber auch ein weiterer mRNA-Stoff in der Pipeline beim BAG. Der Bund hofft, dass Swissmedic die beiden Impfstoffe bis im Sommer zulassen wird. Der «Sonntagszeitung» gibt das Amt an, man schaue sich zudem weiterhin um und verhandle auch mit anderen Herstellern.