Niederösterreich: Für nur 150’000 Franken könnte diese Villa den Besitzer wechseln

Sie steht im Kamptal in Niederösterreich.

Sie ist nicht an Strom, Wasser oder die Kanalisation angeschlossen.

Im Kamptal in Niederösterreich wird eine alte Villa aus dem 19. Jahrhundert mit rund 436 m2 Nutzfläche und 1.797 m2 Grundfläche mit einem Startpreis von nur 150’000 Franken im Bieterverfahren angeboten. Wo ist der Haken? Die Villa steht seit 1992 leer und ist dementsprechend renovierungsbedürftig; weder an Strom, Wasser noch Kanalisation ist sie angeschlossen. «Dennoch strahlt es einen gewissen Charme aus und mit umfassenden Sanierungsmassnahmen könnte daraus wieder ein Juwel entstehen», wie die Immobilienfirma auf ihrer Webseite schreibt.

Ursprünglich ein Hotel für entspannte Sommerferien

Die Villa wurde 1890 als Hotel erbaut und beherbergte zahlreiche Sommerferien-Gäste. 1925 und in den 1970er Jahren wurde es erweitert. Es hat zwölf Zimmer, Speisesaal, Küche, Waschraum, einen Keller, Heiz- und Öltankraum, einen Schuppen, Stall und eine grosse Terrasse. Einige der Zimmer haben Duschen und WCs. Der wohl berühmteste Gast des Hotels war Schriftsteller Heimito von Doderer, der dem Hotel mit seiner zweiten Frau Emma 1956 einen Besuch abstattete. Er wurde fünffach für den Literatur-Nobelpreis nominiert.

Nein, ich will keine baufällige Villa.

Ja, voll das Schnäppchen. Ja, das Renovieren würde mir Spass machen. Nein, sie ist zu kaputt, das ist mir viel zu viel Arbeit. Nein, ich will keine baufällige Villa. Ich weiss es nicht.

Das digitale Bieterverfahren startet am 14. Oktober und läuft bis am 30. Oktober. Der Startpreis kann überboten werden, am Ende des Verfahrens entscheidet dann der Verkäufer, welches Angebot er annimmt. Die Villa ist zwar geschichtsträchtig, steht aber nicht unter Denkmalschutz.