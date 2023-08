Gotthard: Für Personenzüge wird die Röhre länger gesperrt bleiben

In der Nacht vom 22. August auf den 23. August soll der Gotthard-Basistunnel für den Güterverkehr wiedereröffnet werden.

Die Fahrt in Richtung Tessin und Italien wird für Personenzüge weiterhin um einen Zeitraum von 60 bis 120 Minuten verlängert.

Personenzüge werden noch für einen längeren Zeitraum den Umweg über die Bergstrecke in Kauf nehmen müssen.

In einer Woche soll die unbeschädigte Röhre wieder dem Güterzugverkehr zur Verfügung stehen.

In der Nacht vom Dienstag, den 22. August, auf Mittwoch, den 23. August, soll der Gotthard-Basistunnel für den Güterverkehr wiedereröffnet werden , wie Zeitungen von CH Media mit Bezugnahme auf eine informierte Quelle berichten. Dies habe die SBB der Logistikbranche mitgeteilt. Ab diesem Zeitpunkt wird die unbeschädigte Röhre dem Güterzugverkehr wieder uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Jedoch werden demnach Personenzüge noch für einen längeren Zeitraum den Umweg über die Bergstrecke in Kauf nehmen müssen, wobei die SBB einen genauen Zeitplan bislang nicht präsentiert hat.

Die Fahrt in Richtung Tessin und Italien wird somit weiterhin um einen Zeitraum von 60 bis 120 Minuten verlängert. Dies resultiert aus den umfangreichen Aufräumarbeiten, die in der zweiten Tunnelröhre erforderlich sind. Die Röhre war durch die Entgleisung eines Güterzugs in Mitleidenschaft gezogen worden.