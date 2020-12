Berner Beizen : Für Public Viewings solls bald keine Bewilligung mehr brauchen

Der Berner Gemeinderat will den Wirten die öffentliche Übertragung von Fussballmatches und Spielen bernischer Sportclubs erleichtern. Zusätzlich soll die Nachtruhe um eine Stunde nach hinten verlegt werden.

Dies schlägt der Gemeinerat vor. Er legt die neue Fassung nun dem Stadtrat vor, wie er am Montag mitteilte.

In Bern sollen die Wirte künftig keine Bewilligung mehr einholen müssen, wenn sie ihren Gästen im Freien einen Fussballmatch am Fernsehen zeigen wollen. Das schlägt der Gemeinderat vor.

Er hat das Lärmreglement von 1961 entrümpelt und legt die neue Fassung nun dem Stadtrat vor, wie er am Montag mitteilte. Mit der Vereinfachung der Public-Viewing-Bestimmungen für Wirte trägt er einem Wunsch des Parlaments Rechnung.

Bewilligungsfreie Übertragungen

Bewilligungsfrei ist künftig die Übertragung von Sportanlässen, wobei der Gemeinderat in erster Linie an Europa- und Weltmeisterschaften denkt – sowie an die Spiele bernischer Sportklubs. Spätestens um 00.30 Uhr muss der Fernseher dann abgeschaltet werden.