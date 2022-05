«Fernweh»-Podcast: Für René Schudel ist «Kochen wie ein Live-Konzert»

René Schudel gehört mit seinen Restaurants in der Jungfrau Region und seinen TV-Sendungen zum festen Bestandteil der Schweizer Kochszene.

Basics mit Wumms in Indien

René Schudels Bezug zu Indien geht weit zurück: «In meinen Anfangszeiten machte ich viel Catering für Bollywood-Filme», erklärt er. Als sein TV-Format «Schudel’s Food Stories» an Fahrtwind aufnahm, lud ihn sein guter Freund, der Filmemacher Michael Steiner, ein, mit ihm für einen Dreh nach Indien zu kommen.

«Indien funktioniert einfach anders», meint der Koch. Das Vorurteil, dass das Land dreckig sei, winkt er direkt ab. «Klar liegt für unser Empfinden sehr viel Müll an Strassenrändern, aber die persönliche Hygiene wird sehr hoch geschrieben.» Dasselbe gelte beim Essen. Dort hebe sich die gigantische Kluft zwischen Arm und Reich, die im Land herrscht, beinah auf: «Das Essen stand bei all meinen Begegnungen immer im Vordergrund», so Schudel.