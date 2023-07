Sascha Ruefer und Eliane Müller können sich Nachwuchs vorstellen

SRF-Sportmoderator Sascha Ruefer und Sängerin Eliane Müller sprechen über ihre Familienpläne. CH Media

Darum gehts SRF-Sportkommentator Sascha Ruefer (51) und Musikerin Eliane Müller (33) sind seit rund einem Jahr offiziell ein Paar.

Nun haben die beiden in einem ersten gemeinsamen Interview offenbart, dass Kinder derzeit ein aktuelles Thema sind.

Zudem stellten sie klar, dass sie den Altersunterschied von 18 Jahren nicht spüren.

Die Luzerner Sängerin Eliane Müller (33) machte nach wochenlangen Gerüchten ihre Liebesbeziehung zum Schweizer Sportmoderator Sascha Ruefer (51) im Frühling 2022 öffentlich. Seither gehen die beiden Seite an Seite durchs Leben und verwirklichen gemeinsam ihre Träume. So haben sie als Paar vor kurzem den Weg in die Gastronomie gefunden und sich den Wunsch eines eigenen Lokals erfüllt. Im «Sommer Talk» sprachen die beiden nun erstmals in einem Liebesinterview über ihre privaten Zukunftspläne. Dabei drängt sich auch die Frage nach gemeinsamen Kindern auf.

«Wir sprechen über alles – auch darüber», meint Ruefer und betont, dass dies ein sehr aktuelles Thema sei. Nicht zuletzt, da auch Eliane noch nicht so alt sei. Zusammen würden sie regelmässig über das Leben sinnieren. Weiter sagt er allerdings auch, dass es etwas sei, das «wir für uns behalten wollen». Sie versuchten, so privat wie möglich mit der Kinderfrage umzugehen. Abschliessend resümiert er allerdings nochmals: Gemeinsame Kinder «sind sicher ein Thema. Was aber effektiv dabei rauskommt, wird sich zeigen.»

Sascha Ruefer hat bereits einen neunjährigen Sohn

Für den SRF-Mann wäre es das zweite Kind. Aus seiner früheren Beziehung mit Vera Schumacher hat er bereits den neunjährigen Matti, zu dem er eine hervorragende Beziehung pflege. «Er ist die wichtigste Person in meinem Leben und ich freue mich jedes Mal darauf, wenn er bei mir ist.» Die Trennung zu seiner Ex habe zwar Narben hinterlassen, doch Ruefer schaue nach vorne, und seine Zukunft sei mit Eliane.

Auch für das Leben der Musikerin sei der Kleine eine Bereicherung. «Ich habe mir schon zuvor Gedanken dazu gemacht, ob ich das will, ob ich mir das so vorgestellt habe. Als ich Matti aber kennen gelernt habe, haben sich all diese Fragen erübrigt.» Auch wenn es zwischenzeitlich eine grosse Herausforderung sei, sei es alles in allem sehr wertvoll.

Der Altersunterschied ist Sascha Ruefer und Eliane Müller egal

Und in welchen Bereichen merkt man den Altersunterschied von 18 Jahren? «Beim Wandern», schiesst es aus Ruefer. Eliane ergänzt: «Ich wollte beim Velofahren sagen», und lacht. Weiter stellt sie klar, dass die knapp zwei Jahrzehnte zwischen ihnen nicht zu spüren seien. «Ich bin eher gemächlicher und ein Geniesser geworden. Du wiederum bis viel unterwegs und tatsächlich der Jungspund mit Bewegungsdrang», erklärt Sascha. Müller widerspricht: «Ich weiss nicht, ob das eine Altersfrage oder doch eher eine Interessensfrage ist.» Klar ist hingegen, dass den beiden egal ist, was andere über sie denken. Ihnen sei bewusst, dass es wohl Getuschel gegeben habe, dieses hätten sie aber ausgeblendet und sich über die positiven Rückmeldungen aus ihrem Umfeld gefreut.