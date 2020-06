Für Schüler mit schlechten Noten wird die Lehrstellensuche schwerer

So ist die Studie aufgebaut

Bei den Modellen gibt es laut Wolter viele Unsicherheiten, was die Entwicklung der Konjunktur angehe. Denn: «Eine so tief greifende Krise hat es schon jahrzehntelang nicht mehr gegeben.» So sei etwa unklar, wie sich auswirkt, dass der aktuelle Konjunktureinbruch alle Branchen gleichzeitig trifft. Das sei noch nie vorgekommen. Diese Unsicherheiten deuteten darauf hin, dass die Konjunkturprognosen tendenziell zu optimistisch sind, so Wolter: «Daher könnte es über die nächsten fünf Jahre eher noch weniger Lehrstellen geben, als das jetzige Modell voraussagt.»