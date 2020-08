Während Testflug

Drohne für Schweizer Armee stürzt bei Testflug in Israel ab

In der Wüste über israelischem Hoheitsgebiet ist am Mittwoch während eines Testfluges eine für die Schweizer Armee vorgesehene Hermes 900 HFE Drohne abgestürzt.

Der Zwischenfall ereignete sich am Mittwoch in der Wüste über israelischem Hoheitsgebiet, wie Armasuisse am Donnerstag mitteilte. Die Drohne habe sich auf einem Testflug befunden und Totalschaden erlitten. Personen- oder Drittschäden seien keine zu beklagen.