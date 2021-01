Hier wird trainiert, wie man Personen fixieren kann. Christian Bertschi, Kommunikationschef der Luzerner Polizei, verweist darauf, dass in der Ausbildung Festnahmen «mit gezielten Handgriffen so eingeübt werden, dass sie eben nicht gewaltintensiv sind».

In erster Linie gehe es beim Anwenden der Polizeitechniken stets um die Sicherheit sämtlicher Beteiligten.

Die Luzerner Polizei hat actionreiche Bilder auf Facebook gestellt: Sie zeigen eine Polizistin, die einen Kollegen arretiert, indem sie ihn am Arm und im Gesicht fixiert und auf den Boden drückt. Oder sie ist zu sehen, wie sie ihm eine Ladung Pfefferspray verabreicht. Und ein Bild zeigt vier Polizisten, die in einer Reihe aufgestellt sind, mit gezückter Pistole. Mit dieser zielen sie auf vier Kollegen, ebenfalls aufgereiht auf einer Linie, die schussbereiten Waffen im Rücken.

