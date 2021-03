Kolonnen-Kontrolle: Innert vier Tagen nahm die Basler Kantonspolizei am Hafen in Kleinhüningen über 500 Autos unter die Lupe.

Die Basler Kantonspolizei greift nun durch. Seit zwei Wochen werden am Wochenende nachts Grosskontrollen durchgeführt. Über 700 Autos wurden angehalten, 43 Lenker kassierten eine Anzeige und ein Auto wurde wegen einer illegalen Abgasanlage gleich sichergestellt. Am vergangenen Wochenende markierte die Kantonspolizei von Donnerstag bis Sonntag vier Tage in Folge Präsenz und inspizierte 510 Fahrzeuge.

«Kontrolltätigkeit wird hoch bleiben»

Die unerlaubten Carrosserie-Anbauteile, modifizierten Auspuffanlagen, Beleuchtungen und was sonst noch zu einer Anzeige führte, wird für die fehlbaren Lenker in einem Strafbefehl münden. Das wird teuer. Neben Bussgeldern werden dann noch Verfahrenskosten fällig. Die Ausfahrt an den Hafen kann so rasch mal mehrere hundert oder gar über tausend Franken teuer werden.