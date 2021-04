Schlussplädoyer in Minneapolis : Für Staatsanwalt ist Derek Chauvin für Floyds «Mord» verantwortlich

Der Prozess gegen den Ex-Polizisten Chauvin steht vor dem Abschluss. Der Staatsanwalt macht ihn für den Tod des Afroamerikaners George Floyd verantwortlich. Entscheiden müssen nun die Geschworenen.

Am 19. April forderte Staatsanwalt Steve Schleicher in seinem Schlussplädoyer den Schuldspruch für den weissen Polizisten Derek Chauvin.

Die exzessive Gewaltanwendung von Derek Chauvin habe George Floyd umgebracht, sagte Staatsanwalt Steve Schleicher am Montag im Schlussplädoyer am Gericht in Minneapolis.

In den Schlussplädoyers im Prozess um den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd hat die Staatsanwaltschaft eine Verurteilung des weissen Ex-Polizisten Derek Chauvin gefordert. Der 45-Jährige sei in allen drei Anklagepunkten schuldig, sagte Staatsanwalt Steve Schleicher am Montag vor dem Gericht in Minneapolis. Chauvin habe Floyd «getötet», indem er ihm genau neun Minuten und 29 Sekunden lang das Knie in den Nacken gedrückt habe.