Tagelange Proteste und Plünderungen - Südafrikas Präsident bezeichnet die Gewalt als «geplant und koordiniert»

Der massive Militäreinsatz in Südafrika zeigt offenbar Wirkung, in den Brennpunkten der Gewalt kehrt eine gespannte Ruhe ein. Präsident Ramaphosa kündigt ein hartes Durchgreifen gegen Urheber der Unruhen an.

Darum gehts Südafrikas Rechtsstaat wurde durch tagelange Proteste und Plünderungen erschüttert.

Der Einsatz von 25’000 Soldaten sorgt für ein Ende des Chaos in den Provinzen KwaZulu-Natal und Gauteng.

Die Unruhen bezeichnete Präsident Cyril Ramaphosa als «geplant und koordiniert».

Die tagelangen Proteste und Plünderungen in Teilen Südafrikas mit mindestens 212 Toten wurden nach Angaben von Präsident Cyril Ramaphosa durch Hintermänner koordiniert. In einem durch drei Armee-Panzer gesicherten Einkaufszentrum in der Hafenstadt Durban verurteilte er am Freitag die Gewalt als Angriff auf die Demokratie. «Es ist offenkundig, dass zu all diesen Zwischenfällen und Plünderungen angestiftet wurde; es gab Leute, die sie geplant, die sie koordiniert haben», sagte der 68-Jährige. Demnach wurden einige identifiziert. Sie werden gesucht. «Wir werden keine Anarchie und Unruhen in unserem Land gestatten», betonte er.

Mit Blick auf die Opferzahlen hätte die Lage schlimmer ausgehen können, sagte Ramaphosa. «Ja, wir hätten besser sein können, aber wir waren überwältigt von der Situation.» Oberstes Ziel der Polizei sei gewesen, weitere Verluste an Menschenleben zu vermeiden. Ziel der ungenannten Hintermänner sei eine Destabilisierung der Wirtschaft gewesen. Anders als angenommen sei die Gewalt nicht ethnisch bedingt.

Über 2500 Festnahmen

Die Zahl der Toten könne noch weiter steigen, gab die Ministerin im Präsidialamt, Khumbudzo Ntshavheni, später bekannt. Trotz vereinzelter Übergriffe vor allem in der Küstenprovinz KwaZulu-Natal habe das Militär die Lage weitgehend unter Kontrolle gebracht, sodass wichtige Verkehrsachsen nun geöffnet würden. «Die Lage in den beiden Provinzen kehrt graduell, aber sicher, zurück zur Normalität», sagte Ntshavheni. Insgesamt habe es bisher mehr als 2500 Festnahmen gegeben.

In dem bei Johannesburg gelegenen Township Alexandra warnte der Streitkräfte-Chef, General Rudzani Maphwanya, nach der demonstrativen Landung eines schweren Transporthelikopters: «Wir werden Gewalt mit Gewalt beantworten; wir werden keine ökonomische Sabotage erlauben.»

Armee stellt Ordnung wieder her

Südafrikas Regierung hat nun 25’000 Soldaten mobilisiert, um die gewalttätigen Proteste in den betroffenen Provinzen KwaZulu-Natal und dem Ballungsgebiet um die Städte Pretoria und Johannesburg (Gauteng-Provinz) zu beenden. Es handelt sich um einen der grössten Militäreinsätze seit Bestehen eines demokratischen Südafrikas. Sie werden vorsorglich auch in anderen Provinzen eingesetzt.

Laut Ramaphosa kamen allein in KwaZulu-Natal 95 Menschen ums Leben. Am Vortag waren landesweit offiziell 117 Tote bekanntgegeben worden – 91 davon in der Küstenprovinz, wo es in der Nacht zu Freitag noch Berichte über vereinzelte Übergriffe gab. Dort verschärfen sich die Versorgungsengpässe. Raffinerie-Schliessungen führten zu langen Schlangen vor Durbans wenigen offenen Tankstellen. Die Regierung warnte vor Hamsterkäufen und verbot das Befüllen von Benzinkanistern. Da auch Drogerien und Kliniken geplündert wurden, sind Medikamente knapp. Nach Angaben der Molkerei-Organisation Sampro müssen Landwirte auch Milch vernichten, da kein Transport von den Ställen möglich ist.

Die Proteste richteten sich zuerst gegen die Inhaftierung des aus KwaZulu-Natal stammenden Ex-Präsidenten Jacob Zuma, der eine 15 Monate lange Haftstrafe wegen Missachtung der Justiz antreten musste. Dem Protest folgten heftige Ausschreitungen. Auf die Frage nach einer Begnadigung sagte Ntshavheni: «Der Justizminister hat klargemacht, dass sich Ex-Präsident Jacob Zuma innerhalb von drei Monaten und drei Wochen für eine Begnadigung qualifiziert und für eine Begnadigung aus medizinischen Gründen, wenn er einen Antrag stellt.»

