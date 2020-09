Erholung nach Corona : Für Swiss wird es bis 2024 holprig bleiben

Das Hochfahren der Flugkapazitäten läuft bei der Swiss schwieriger als gehofft. Die Airline rechnet aufgrund der Reiserestriktionen damit, im Winterflugplan etwa 40 Prozent der Kapazitäten des Vorjahres anzubieten.

Die Fluggesellschaft Swiss kann den Flugbetrieb im Winter wohl nicht so wie erhofft hochfahren.

Reiserestriktionen im Zuge der Coronakrise bremsen die Erholung im Luftverkehr. So läuft das Hochfahren der Flugkapazitäten bei der Swiss holpriger als noch im Sommer gehofft. Das Vorkrisenniveau dürfte frühestens 2024 wieder erreicht werden.

Bis Juli noch «zuversichtlich» gewesen

«Im Laufe des Julis waren wir noch ganz zuversichtlich, dass wir das erreichen können», sagte Swiss-Netzwerkchef Michael Trestl am Montag an einem Mediengespräch. So habe die Swiss über die Sommermonate Juli und August eine überraschend starke Nachfrage verzeichnet. Vor allem bei den Kurzstrecken waren Ferienziele beliebt, dazu kamen Flüge zum Besuch von Freunden und Verwandten.