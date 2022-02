Basel – Für Swisscom-Kunden ist hier bald Schluss mit Tiktok und Instagram

Das hat Folgen: Das Stadtzentrum fällt am 23. Februar in ein Funkloch, von dem auch Parlament und der Regierungspräsident betroffen sind.

Insta-Feed laden oder ein frisches Video auf Tiktok laden; in Basel wird das für Swisscom-Kunden bald schwierig. Das Herz der Altstadt versinkt ab dem 23. Februar in einem Funkloch. Die Swisscom muss wegen des Umbaus des Globus an der Eisengasse ihre Antenne auf dem Dach ausser Betrieb nehmen. Was das bedeutet, teilte der Telekommunikationskonzern unlängst der betroffenen Kundschaft mit. Im Freien könne zwar noch telefoniert werden, in Gebäuden sei dies leider eingeschränkt oder gar nicht mehr möglich. Internet sollte draussen zwar noch funktionieren, allerdings nur sehr langsam. Das Funkloch reicht vom Rathaus bis zu den Hörsälen der Universität.