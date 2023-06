Bahnhof St. Gallen: Was kommt bei Migros Take-Away und Tchibo neu rein?

1 / 6 Der Migros Take-Away steht seit vergangenem Sonntag leer. 20min/Samira Bänziger «Die Frequenz- und Umsatzerwartungen wurden nicht erreicht», so Andreas Bühler, Leiter Kommunikation Migros Ostschweiz. 20min/Samira Bänziger Als Ersatz konnte bereits ein neues Angebot gefunden werden – «Tenz Momo» wir im November in St. Gallen einziehen. Tenz GmbH

Darum gehts Seit Mitte Juni stehen in der Bahnhofsunterführung in St. Gallen der Migros Take-Away und die Tchibo-Filiale leer.

Die SBB verrät, was Kundinnen und Kunden im Herbst für ein neues Angebot erwartet.

Ein Experte ordnet ein, warum es an Bahnhöfen häufig Mieterwechsel gibt.

Das ist die Situation

Am Bahnhof St. Gallen gibt es mehrere Leerstände. In der Bahnhofshalle steht seit Januar eine grosse Fläche leer, nachdem die Müller Reformhaus Vital Shop AG Pleite gegangen ist. Kürzlich haben zwei weitere Geschäfte geschlossen – der Migros Take-Away und eine Tchibo-Filiale. 20 Minuten fragte nach, was Gründe für die Schliessungen waren und welches Angebot Kundinnen und Kunden neu erwartet.

Das sagt die Migros

Die Schliessung des Take-Aways begründet Andreas Bühler, Leiter Kommunikation Migros Ostschweiz, wie folgt: «Auch wenn das Angebot von den Kundinnen und Kunden gut aufgenommen worden ist, wurden die Frequenz- und Umsatzerwartungen am Verkaufsstand nicht erreicht.» Folglich wurde der Take-Away-Standort vergangenen Sonntag geschlossen. Die Migros bleibt ausserhalb des Bahnhofs weiterhin mit mehreren Filialen in der Stadt St. Gallen vertreten.

Das sagt die SBB

«Bei den Mieterwechseln handelt es sich nicht um eine besondere Häufung», so Luana Quinter, Mediensprecherin der SBB auf Anfrage von 20 Minuten. Die Mietverträge mit Migros und Tchibo seien ausgelaufen und nicht verlängert worden. Für die Fläche der Migros habe man bereits einen Nachfolger gefunden – neu ziehe «Tenz Momo» ein, welche tibetische Spezialitäten verkauft.

«Im Falle von Tchibo läuft die Suche nach dem passenden Nachfolgeangebot», sagt Quinter weiter. Auch für das Reformhaus, welches Anfang Jahr Konkurs gegangen ist, habe man noch keine Lösung gefunden.

«Das Ziel am Bahnhof St. Gallen ist ein ausgewogener Mix aus internationalen, nationalen und lokalen Konzepten», sagt Quinter. «Für den Auswahlprozess nimmt sich die SBB die nötige Zeit», so die Mediensprecherin.

Das sagt ein Detailhandelsexperte

Laut Marcel Stoffel, Detailhandelsexperte, sind solche Mieterwechsel «gang und gäbe» – vor allem am Bahnhof und in der Innenstadt. Dies sei grundsätzlich nichts Schlechtes, da häufig eine Anpassung am Angebot vorgenommen werde.

Doch was könnte die Ursache der vielen Wechsel sein? «Zum einen kann es an den Rahmenbedingungen liegen, wie zum Beispiel an den Mietpreisen oder Mietkonditionen», so Stoffel. Weiter sieht der Experte auch strategische Überlegungen als möglichen Grund oder wenn die Umsatzziele nicht erreicht werden.

Die Zukunft: Momos

Trotz den vermehrten Schliessungen lässt sich Lobsang Reichlin, Geschäftsleiter von Tenz Momo, nicht beunruhigen: «Wir sind zuversichtlich, dass unsere Momos Anklang finden werden.» Momos als warmer Fingerfood und tibetische Spezialität sind laut Reichlin die passende Ergänzung zum bestehenden Gastroangebot.

Im Moment steckt die Firma noch in einem Baubewilligungsverfahren für den geplanten Umbau fest. Pendlerinnen und Pendler müssen sich also noch etwas gedulden – die geplante Eröffnung ist im November.

