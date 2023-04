Balterswil: Ausgebüxte Alpakas laufen auf der Strasse frei herum

In Balterswil TG waren am Samstagabend fünf ausgebüxte Alpakas unterwegs.

Für Tanja Aurich (41) war es ein ganz normaler Samstagabend in der Heaven Music Bar in Balterswil TG. Doch dann sieht sie durchs Fenster, wie Alpakas im Block frei herumlaufen. «Da wussten wir sofort, dass diese Tiere ausgebüxt sind», sagt Aurich zu 20 Minuten. Es sei circa 19 Uhr gewesen. Sie und ihre Mitarbeiterin seien umgehend hinausgeeilt und versuchten, die Tiere wieder einzufangen.

Wilde Verfolgungsjagd mit sturen Alpakas

Die Alpakas begaben sich in der Folge auf ein kleines Grundstück. «Da war ich froh, weil es eingezäunt war und wir die Eingänge verschliessen konnten», sagt die 41-Jährige. Aber so schnell liessen sich die Alpakas nicht fangen. «Sie waren stur und zwei von ihnen hüpften dann über den Zaun», so Aurich. Sie rannte also zurück in die Bar und suchte nach einem Seil oder etwas Ähnlichem.