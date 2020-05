My Lovestory

«Für Tobias brach ich den Kontakt zur Familie ab»

Gizem* (24) lernte ihren Freund Tobias* (22) über eine Dating-App kennen. Doch ihrer Familie passte er gar nicht. Aus Liebe zu ihrem Freund brach sie den Kontakt ab.

«Tobias und ich sind seelenverwandt, doch plötzlich stand ich vor der Wahl: zurück zu meiner Familie –die mich nicht so nimmt, wie ich bin – oder die Liebe meines Lebens und meine Zukunft», sagt Gizem. (Symbolbild)

Vor über zwei Jahren habe ich meinen Freund Tobias kennen gelernt. Dass ich über die Dating-App Lovoo meine erste grosse Liebe finden würde, ahnte ich nicht. Ich hatte zwar darauf gehofft, doch es scheiterte mehrmals. Gerade als ich aufgeben und meinen Account löschen wollte, sah ich sein Profil und habe mich sofort in das erste Bild von Tobias verliebt. Seine blauen Augen und das breite Lächeln – ein absoluter Traummann. Also zögerte ich nicht lange und schrieb ihn an. Bereits nach kurzer Zeit haben wir uns täglich gesehen und schon nach zwei Monaten ist er bei mir eingezogen.