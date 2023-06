Ecuador: Für tot erklärte Frau klopft gegen Sarg

…und die Frau wurde umgehend in ein Spital gefahren.

Als die 76-Jährige auf Wiederbelebungsversuche am Freitag zuvor nicht reagierte, erklärte sie der diensthabende Arzt laut dem Ministerium für tot.

Am Freitag war die Frau mit Verdacht auf Schlaganfall und Herz- und Lungenversagen ins Krankenhaus gebracht worden.

In Ecuador trauerte eine Gruppe von Menschen bei einer Totenwache um eine Familienangehörige.

Eine für tot erklärte Frau in Ecuador ist zum freudigen Entsetzen ihrer Angehörigen in ihrem Sarg aufgewacht. Rund fünf Stunden nach Beginn der Totenwache für seine Mutter Bella Montoya in der Stadt Babahoyo hätten die Teilnehmer seltsame Geräusche aus dem Sarg gehört, sagte ihr Sohn Gilberto Barbera der Nachrichtenagentur AP. Als die Trauernden ihn dann geöffnet hätten, habe seine schwer atmende Mutter dringelegen.