Ärzte sind fassungslos : Für tot erklärter Teenager wacht kurz vor Organspende aus dem Koma auf

Für Lewis Roberts gab es nach einem schweren Unfall keine Hoffnung mehr: Die Ärzte hatten ihn für hirntot erklärt, seine Organe sollten entnommen werden. Doch dann geschah ein Wunder.

Die Ärzte hatten den 18-jährigen Lewis Roberts aus dem britischen Leek in der Grafschaft Staffordshire schon aufgegeben: Der junge Mann, der Soldat werden, war am 13. März von einem Lastwagen angefahren worden und hatte dabei schwerste Kopfverletzungen erlitten, berichtet die «Daily Mail». Er wurde notfallmässig ins Royal Stoke University Hospital geflogen, doch es gab kaum noch Hoffnung. «Vier Tage nach dem Unfall erklärten die Ärzte Lewis für hirntot», so seine Cousine Chloe Lewis auf der Spendenplattform Gofundme, wo sie unter dem Titel «A Pint for Lewis» einen Account eingerichtet hatte. «Es gab nichts, was sie noch für ihn hätten tun können.»