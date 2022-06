Catcalling-Verbot: «Für toxische Männer braucht es Kurse, eine andere Form von Verkehrskunde»

1 / 8 Markus Theunert ist Chef von Männer.ch, dem Dachverband der Schweizer Männer- und Väterorganisationen. Markus Theunert In Spanien wurde Catcalling kürzlich unter Strafe gestellt. Theunert findet es richtig, dass der Gesetzgeber sagt: «Wir dulden keine sexualisierten Annäherungen, die sich keinen Deut darum scheren, ob sie willkommen sind.» www.imago-images.de Auch in der Schweiz regt sich Widerstand gegen Catcalling. Aktivistinnen gingen in Basel kürzlich mit Kreide gegen sexuelle Belästigung vor. Instagram/Catcallsofbsl

In Spanien wurde kürzlich das sogenannte Catcalling unter Strafe gestellt: Wer das Gegenüber ohne dessen Einwilligung in einer Art anmacht, die als diskriminierend oder abwertend empfunden wird, kann künftig gebüsst werden. Auch in der Schweiz wird derzeit über das Sexualstrafrecht diskutiert. Jungparteien fordern, das Catcalling-Verbot auch bei uns im Gesetz zu verankern.

Markus Theunert ist Gesamtleiter von Männer.ch, dem Dachverband der Schweizer Männer- und Väterorganisationen. Er sagt, es habe sich schon viel verändert im Flirtverhalten der Männer – viele seien aber auch verunsichert und rund 20 Prozent bestünden immer noch darauf, sich Frauen gegenüber toxisch verhalten zu dürfen. Für sie schlägt er Kurse vor, um das richtige Verhalten zu lernen.

Was treibt einen Mann dazu, einer Frau «Hey, Süsse» nachzurufen?

Als Flirt funktioniert das ja nicht. Also dürfte die Freude an der Macht die Motivation sein.

Ist es richtig, dass in Spanien nun Catcalling, also derlei Anmache, justitiabel sein soll?

Es ist richtig, dass der Gesetzgeber sagt: Wir dulden keine sexualisierten Annäherungen, die sich keinen Deut darum scheren, ob sie willkommen sind. Dass in der Berichterstattung über das neue spanische Gesetz immer dieses Catcalling-Beispiel kommt, macht mich misstrauisch. Ich habe den Eindruck, hier wird ein Extrembeispiel gewählt, um die Forderung «Nur ja heisst ja» als überzogen darzustellen.

Wo liegt denn die Grenze des Erlaubten?

Die lässt sich nicht objektiv bestimmen. Die Frage ist doch, ob man guten Glaubens annehmen darf, dass die Annäherung erwünscht ist. Das braucht eine gewisse soziale und situative Intelligenz. Die Tragik ist, dass es lange als «unmännlich» galt, achtsam und bezogen zu handeln.

Also können Sie verstehen, dass viele Männer verunsichert sind, was sie heute noch dürfen?

Absolut. Weil Männer das nicht gelernt haben. Da hat sich aber auch ganz viel verändert. Untersuchungen zeigen, dass noch rund 20 Prozent der Männer darauf beharren, sich gegenüber Frauen toxisch verhalten zu dürfen. Die müssen umlernen.

Wie könnte das gehen?

Indem wir es vermitteln. Eine andere Form von Verkehrskunde. Wir übernehmen gern den Auftrag, solche Kurse zu entwickeln. Situative Intelligenz lässt sich trainieren.

Jetzt ziehen sich aber viele Männer in die Trotzecke zurück und sagen: Man wird doch noch flirten dürfen!

Ich kanns verstehen. Sie werden schliesslich dafür bestraft, dass sie sich so verhalten, wie man es ihnen früher beigebracht hat. Aber das kann kein vernünftiger Grund sein, um an überholten und verletzenden Männlichkeitsnormen festzuhalten. Die Gesellschaft hat sich gewandelt. Und wir Männer müssen lernen, mit diesem Wandel mitzugehen.

Wie ist das zu verstehen?

Heute wird erwartet - zu Recht -, dass sexuelle Anbahnung einvernehmlich abläuft. Und dass der aktive Teil sich die Mühe macht, abzuschätzen, ob das Gegenüber offen ist für seine Avancen. Deshalb müssen Männer ihre Wahrnehmung trainieren. So einfach ist das.