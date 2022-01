Frankreich : Für Ungeimpfte wird es am Montag ungemütlicher

In Frankreich ist ohne Impfnachweis der Zugang zu Restaurants und Kultureinrichtungen dann nicht mehr möglich. Gleichzeitig fallen einige Corona-Beschränkugen.

1 / 2 Ein Teil der Bevölkerung macht deutlich, was er vom Impfpass hält – nicht viel. AFP Frankreichs Premierminister Jean Castex verkündete am Donnerstag die Änderungen. AFP

Darum gehts Rund 92 Prozent von Frankreichs Bevölkerung ist vollständig geimpft.

Für den Rest werden die Massnahmen ab kommenden Montag verschärft.

Die neuen Regeln gelten für alle ab 16 Jahren.

Ausgenommen sind Personen, die sich erst kürzlich von einer Corona-Infektion erholt haben.

Frankreich schliesst ab Montag nicht geimpfte Menschen von der Gastronomie und Kultureinrichtungen aus. Der französische Premierminister Jean Castex sagte am Donnerstag auf einer Pressekonferenz, der neue Impf- und Genesenennachweis werde mit Beginn der neuen Woche in Kraft treten. Er schränke das Leben der Ungeimpften eindeutig ein. Gleichzeitig werden in Frankreich die Corona-Beschränkungen gelockert.

Der neue Nachweis ist Voraussetzung, um in Frankreich Restaurants und Bars, Kinos, Theater und andere Freizeit- und Sporteinrichtungen zu betreten sowie Regionalzüge und Inlandsflüge zu nutzen. Die Massnahme gilt für alle ab 16 Jahren. Die Regierung kündigte Ausnahmen für diejenigen an, die sich kürzlich von einer Corona-Infektion erholt haben.

Castex sagte, es gebe Anzeichen für ein Abflauen der Viruswelle. Der Druck auf die Krankenhäuser bleibe aber hoch, weshalb die Regierung die derzeitig gültigen Beschränkungen noch zwölf Tage lang aufrechterhalten wolle. «Diese aussergewöhnliche Welle ist noch nicht vorbei, aber ihre nachlassenden Auswirkungen sind ein positives Zeichen», sagte der Premierminister.

Er kündigte jedoch Lockerungen an: Ab dem 2. Februar wird das Arbeiten von zu Hause an mindestens drei Tagen pro Woche nicht mehr vorgeschrieben, wie Castex sagte. Ebenso fällt die Vorschrift zum Tragen einer Maske im Freien. Nachtclubs werden am 16. Februar wieder geöffnet.

Der Impf- und Genesenennachweis sei der Schlüssel, um die Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante einzudämmen, sagte Castex. Die Massnahme könne ausgesetzt werden könnte, wenn die Zahl der Infektionen stark zurückgehe und die Belastung der Spitäler deutlich geringer werde. Ab Montag können Kinder zwischen zwölf und 17 Jahren eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Frankreich verzeichnete in der vergangenen Woche durchschnittlich mehr als 320’000 Neuinfektionen pro Tag. Allein am Montag wurden gut 525’000 neue Fälle gemeldet. Die Zahl der neu auf die Intensivstationen der Spitäler verlegten Patienten ging im gleichen Zeitraum jedoch um 15 Prozent zurück, was die Regierung hoffen lässt, dass sich die Situation in den kommenden Wochen verbessern wird.

Rund 92 Prozent der französischen Erwachsenen sind bereits vollständig gegen das Coronavirus geimpft. 94 Prozent haben mindestens eine Dosis eines Impfstoffs erhalten.

Das französische Parlament stimmte dem Impf- und Genesenennachweis am Wochenende nach einer hitzig geführten Debatte zu. Das Verfassungsgericht wollte seine Einschätzung zu der Massnahme am Freitag veröffentlichen.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Mühe mit der Coronazeit? Hier findest du Hilfe: BAG-Infoline Coronavirus, Tel. 058 463 00 00 BAG-Infoline Covid-19-Impfung, Tel. 058 377 88 92 Dureschnufe.ch, Plattform für psychische Gesundheit rund um Corona Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Branchenhilfe.ch, Ratgeber für betroffene Wirtschaftszweige Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel. 143

